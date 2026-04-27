Sezonski poslovi su čest izbor zarade posebno kad su u pitanju mladi i studenti. Najčešće rade preko leta, ali mnogi ne znaju da postoje jasna ograničenja koliko dugo mogu da traju.



Zakon precizno propisuje koliko dana poslodavci mogu da angažuju radnike i koliko jedan radnik može da radi tokom godine.



Najviše 180 dana angažovanja



Poslodavac može da angažuje sezonske radnike najviše 180 dana u toku kalendarske godine.



- od prve prijave sezonskih radnika



- do poslednje odjave preko portala Poreske uprave



Važno je napomenuti da se ne računaju dani kada nije bilo angažovanja radnika.



Ograničenje za jednog radnika



Kada je reč o pojedincima, isti sezonski radnik može da radi najviše 120 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, prenosi Mondo.



Šta to znači u praksi



Ova pravila znače da:



- poslodavac može da angažuje više različitih radnika tokom godine



- ne može da prekorači ukupno 180 dana angažovanja dok pojedinačni radnik ima ograničenje od 120 radnih dana.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.