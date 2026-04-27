Među najčešćim opcijama su poslovi u dostavi hrane i paketa, kao i vožnja za različite platforme, koji omogućavaju fleksibilno radno vreme i brzu isplatu zarade. Ovi poslovi su posebno popularni među studentima i onima koji već imaju stalno zaposlenje, ali žele dodatni prihod.



Značajan deo ljudi dodatno zarađuje kroz ugostiteljstvo, povremeni rad u kafićima, restoranima i na događajima, gde se često može doći do dnevne ili vikend zarade bez dugoročne obaveze.



Sve veću ulogu imaju i digitalni poslovi, poput rada na internetu, prevođenja, grafičkog dizajna, vođenja društvenih mreža ili manjih freelance angažmana, koji omogućavaju rad od kuće i fleksibilno radno vreme.



Pojedini građani okreću se i trgovini polovnim ili uvezenim proizvodima, kao i online preprodaji, gde zarada zavisi od snalažljivosti i početnog ulaganja, piše "Telegraf".



Stručnjaci navode da je zajedničko svim ovim poslovima to što ne zahtevaju dug proces obuke, već omogućavaju relativno brz početak rada i priliv dodatnih sredstava, ali uz različit nivo stabilnosti i sigurnosti.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.







