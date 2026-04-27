Ova banja je ubedljivo najposećenija u Srbiji tokom cele godine. Ipak, najlepša čarolija Vrnjačke Banje otkriva se tokom prolećne sezone.



Marina Ilić, rukovodilac Banjskog zelenila, otkriva koliko truda i posvećenosti stoji iza prizora koji oduzima dah:



"Sve što vidite u banjskim parkovima zasađeno je još tokom jeseni. Već od oktobra pripremamo se za proleće kako bi Vrnjačka Banja od Uskrsa do Prvog maja zračila bojama i mirisima, podsećajući posetioce na Holandiju. I tokom zime, kada nema snega, naš park krase viola i drugo cveće, tako da lepotu čuvamo tokom čitave godine", rekla je Marina za jutarnji program televizije Prva.



Zasađeno 10.000 lala



Posebno je impresivno što ovakve čarobne cvetne pejzaže održava svega šest posvećenih radnika.



"Posadili smo oko 10.000 lala različitih boja i nijansi. Od ulaska u Banjsku do Snežnika, oko 7.500 kvadratnih metara je prekriveno lalama i violama. Posetioci mogu da uživaju u ovoj raskoši dok šetaju našim parkovima," dodaje Marina.



Održavanje cvetnih površina traje tokom cele godine



"Nakon Prvog maja krećemo sa zamenskom sadnjom, a letnja postavka je završena najkasnije do sredine juna. Na jesen sve ponovo osvežavamo, tako da cveće prati ciklus godišnjih doba i čini Vrnjačku Banju stalno živopisnom”, objašnjava ona.



Mala ekipa, ali velika strast – tajna je u posvećenosti i ljubavi prema prirodi. I dok šetate ovim prelepim banjskim stazama, teško je poverovati da tako čarobni pejzaži nastaju zahvaljujući samo šest pari ruku.



Vrnjačka Banja omiljena destinacija



Inače je Vrnjačka Banja omiljena i među domaćim i među stranim turistima. U ovom mestu godinama se beleži najveći broj poseta i noćenja, a posebno tokom letnje sezone.



I tokom februara je bila na prvom mestu kada su manje u pitanju sa 13.037 posetilaca.



Vrnjačka banja se ponosi termalnim izvorima vode temperature od 36,5°C, identične ljudskoj telesnoj temperaturi.



Ova voda sadrži bogate minerale, poput kalcijuma, magnezijuma i sulfata, što ih čini idealnim za lečenje problema s probavnim sistemom, reumatskih oboljenja i dijabetesa.



Posebno se ističu njene tople mineralne vode, koje su efikasne u balneoterapiji i za postoperativni oporavak.



