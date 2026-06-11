Prema navodima regulatora, problem se odnosi na neispravnu bočicu sa zaptivnom tečnošću u setu za reparaciju guma, u kojoj može doći do nakupljanja pritiska, što može da dovede do odvajanja čepa i njegovog izbacivanja velikom brzinom, uz rizik od povreda.

Opoziv obuhvata određene modele, među kojima su i Honda Accord Hybrid, CR-V Fuel Cell EV i CR-V Hybrid, piše Tanjug.

Otklanjanje kvara biće obavljano u ovlašćenim servisima bez troškova za vlasnike vozila. NHTSA je saopštila da će proizvođač sprovesti zamenu spornog dela u okviru servisne akcije.

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