Turska valuta je dodatno oslabila od četvrtka 44,97 lira za jedan dolar. Centralna banka Turske je pre dva dana odlučila da ne menja ključnu kamatnu stopu, koja trenutno iznosi 37 odsto, u skladu sa očekivanjima tržišta, uz poruku da će restriktivna monetarna politika ostati na snazi dok se ne obezbedi stabilnost cena.

Stopа po kojoj centralna banka odobrava kratkoročne kredite komercijalnim bankama zadržana je na 40 odsto, a stopа za prekonoćne depozite kod centralne banke na 35,5 odsto, piše Tanjug.

Odluka je doneta na sastanku Odbora za monetarnu politiku (MPC) pod vođstvom guvernera Fatiha Karahana. Prema oceni centralne banke, osnovni trend inflacije u Turskoj je usporio u martu, ali rani indikatori ukazuju na blagi rast u aprilu.

Kako se navodi, visoke i nestabilne cene energije i dalje predstavljaju značajan faktor neizvesnosti za inflatorna kretanja.

Cilj centralne banke ostaje srednjoročna inflacija od pet odsto, a odluke će se, kako se navodi, donositi na osnovu podataka i procena na svakoj pojedinačnoj sednici, navodi se na veb stranici TCMB-a.

