Izvori navode da bi potencijalna transakcija mogla da vrednuje japansku jedinicu Starbaksa između 400 i 500 milijardi jena, odnosno približno 2,5 do 3,1 milijardu dolara, preneo je Rojters.



Interesovanje za kupovinu udela mogli bi da pokažu konkurenti iz sektora ugostiteljstva, kao i privatni investicioni fondovi.



Kompanija nije komentarisala navode o mogućoj prodaji, dok su akcije Starbaksa nakon objavljivanja informacije zabeležile rast od oko jedan odsto.



Starbaks je 2014. godine preuzeo potpunu kontrolu nad poslovanjem u Japanu kupovinom preostalog udela partnera Sazaby League, čime je okončano gotovo dvadesetogodišnje zajedničko upravljanje japanskom jedinicom.



Japan predstavlja jedno od ključnih inostranih tržišta kompanije i učestvuje sa gotovo devet odsto u ukupnom broju Starbaksovih objekata u svetu, kojih je u toj zemlji krajem prošle godine bilo 1.883, prenosi Tanjug. Moguća prodaja udela dolazi nekoliko meseci nakon što je Starbaks zaključio posao prodaje kontrole nad svojim kineskim poslovnim operacijama investicionoj grupi Boyu Capital, u transakciji vrednoj oko četiri milijarde dolara.

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