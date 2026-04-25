"Planiramo izgradnju zelenog industrijskog lanca - od proizvodnje pneumatika do reciklaže", rekao je Sun na sastanku posvećenom saradnji ključnih preduzeća provincije Šandong i Srbije, kojem je prisustvovala potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

Potpredsednik Linglong Grupe koja spada među najveće izvoznike pneumatika u Kini istakao je da su Srbija i Tajland dva glavna oslonca za unapređenje proizvodnog procesa i njihovo širenja na evropskom i svetskom trzištu, piše Tanjug.

"Beležimo napredak u poslovanju u Srbiji. U prvoj fazi uložili smo 990 miliona dolara i zaposlili 2.500 radnika, od čega 2.000 pripada lokalnom stanovništvu", naveo je Sun.

Kompanija je od Vlade Srbije zatražila da projekat izgradnje Linglong stambenog kompleksa u Ečki kod Zrenjanina proglasi projektom od javnog značaja, kako bi se izbegla kašnjenja u njegovoj realizaciji.

Zatražene su i subvencije za angažovanje novih stručnjaka u zrenjaninskoj fabrici. Linglong Grupa je jedan od vodećih kineskih i svetskih proizvođača guma, osnovana 1975. godine. Kompanija se nalazi među 20 najvećih proizvođača guma na svetu i među pet vodećih u Kini.

Fabrika u Zrenjaninu svečano je otvorena 13. septembra 2024. godine i to je prvi proizvodni pogon Linglong Grupe na teritoriji Evrope. Kompanija prodaje gume u više od 170 zemalja, ima pet fabrika u Kini i po jednu u Tajlandu i Srbiji.

Pokretanje proizvodnog pogona u Ćupriji od avgusta najavila je i kompanija Šandong Golden, koja se bavi proizvodnjom komponenti za automobilsku industriju. Projekat nosi nacionalni značaja, a iz kompanije kažu da je ovo prilika da iz Srbije prošire svoje poslovanje na evropsko tržište električnih vozila.

Potpredsdnica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović doputovala je u ponedeljak u Guangdžou, a tokom višednevne posete Kini ima niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija. Tokom posete Kini, u periodu od 20. do 29. aprila, Mesarovićeva će obići će tri provincije - Guangdong, Šandung i Hebej, kao i šest gradova: Guangdžou, Fošan, Šenžen, Đinan, Šiđažuang i Tjenđin.

U srpskoj delegaciji su i predstavnici pet domaćih vinarija koji promovišu svoje proizvode, sa ciljem plasmana i širenja na kineskom tržištu.

