Jedan gost primetio je kako iz komada sašimija izlazi tanak parazit dok je fotografisao jelo. Srećom, hranu nije pojeo. Snimak je objavio na društvenim mrežama, gde je video brzo postao viralan. Nakon toga slučaj je prijavljen hongkonškom Odeljenju za prehrambenu i ekološku higijenu.

Nadležne službe potvrdile su da je sporno jelo odmah uklonjeno i uništeno, dok kod ostalih namirnica u restoranu nisu pronađene nepravilnosti, piše Dnevno.hr.

Istraga u toku

Istraga je i dalje u toku, a vlasti su najavile da bi mogle da preduzmu dodatne mere ukoliko se utvrde propusti u radu restorana.

Nakon incidenta restoran Gaten Suši objavio je izvinjenje na Instagramu i priznao da je događaj izazvao zabrinutost među gostima. U saopštenju su naveli da ostaju posvećeni visokim standardima bezbednosti hrane.

Sašimi je tradicionalno japansko jelo koje se sastoji od sveže sirove ribe ili drugog sirovog mesa isečenog na tanke komade, a najčešće se služi uz soja sos.

Mnogi na Zapadu mešaju sašimi i suši, ali između njih postoji velika razlika. Sašimi se sastoji isključivo od sirove ribe ili mesa, dok suši obavezno sadrži pirinač i može da uključuje različite druge sastojke, poput povrća ili termički obrađene ribe.

Sirova riba može biti opasna

Iako se suši i sašimi često smatraju zdravim obrocima, konzumacija sirove ribe nosi određene rizike.

Sirova riba može sadržati bakterije poput salmonele, ali i parazite, uključujući trakavice i crve iz roda Anisakis, koji mogu izazvati ozbiljne probleme sa varenjem, bolove u stomaku, mučninu i povraćanje.

Stručnjaci objašnjavaju da pravilno zamrzavanje ribe na veoma niskim temperaturama uništava većinu parazita, ali ne uklanja u potpunosti rizik od bakterijske kontaminacije ukoliko se hranom ne rukuje higijenski.

Zbog toga je veoma važno birati restorane sa dobrim higijenskim standardima i proverenom reputacijom.

Trudnicama, maloj deci, starijim osobama i ljudima sa oslabljenim imunitetom savetuje se da izbegavaju konzumaciju sirove ribe.

