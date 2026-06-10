Ugovor su, u Ekspo Plejgraundu na Beogradskom sajmu, potpisali ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i komesarka sekcije Japana za Ekspo 2027 Beograd Sačiko Jošimura (Sachiko Yoshimura).

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, sa temom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".

Lazarevićeva je izjavila da je potpisivanje ovog ugovora posebno važan trenutak jer je Japan bio domaćin svetske izložbe Ekspo koja je održana prošle godine u Osaki i gde se Srbija izuzetno uspešno predstavila.

"Naš paviljon posetilo je preko milion posetilaca, što je izvanredan rezultat i ujedno i veoma dobra priprema za organizaciju našeg Ekspa, čiji smo domaćini sledeće godine", rekla je Lazarevićeva nakon potpisivanja ugovora.

Ona je istakla da Srbija nastavlja pripreme i saradnju sa japanskim partnerima, kako bi se zajednički koristila iskustva iz Osake i unapredila organizacija predstojeće izložbe u Beogradu. "Srbija i Japan povezuju dugi i dobri odnosi, kako politički, tako i kroz razvijenu ekonomsku saradnju", rekla je ona. Kako je navela, Japan će imati veliki paviljon na Ekspu u Beogradu.

Direktor Ekspa 2027 Danilo Jerinić izjavio je da je Srbija tokom Ekspa 2025 u Osaki stekla dragoceno iskustvo koje će biti primenjeno u pripremi izložbe u Beogradu 2027. godine. On je rekao da su posebno značajni uvidi u organizacione, logističke, tehničke i bezbednosne aspekte manifestacije, koji se realizuju pre otvaranja kapija za posetioce.

Jerinić je istakao i da je veliki broj prijavljenih volontera iz Japana, kao i iz oko 70 zemalja sveta, pokazatelj globalne prepoznatljivosti i značaja projekta Ekspo 2027. Jošimura je istakla da je tema Ekspa 2027 u Beogradu "Igraj za čovečanstvo" univerzalna i značajna tema i dolazi u pravom trenutku. "U trenutku kada se svet suočava sa sve većim podelama i nesigurnostima. To nas podseća na važnost okupljanja i razmišljanja o našoj zajedničkoj budućnosti", rekla je komesarka, piše Tanjug.

Učešće na izložbi u Beogradu potvrdilo je više od 135 zemalja, među kojima je i SAD koje su prethodnog meseca potpisale ugovor o učešću.

U Surčinu je u toku izgradnja Ekspo kompleksa, Nacionalnog stadiona i prateće infrastrukture, uključujući nove saobraćajnice, železničke veze i stambeno-poslovne sadržaje. Takođe, za izložbu Ekspo 2027 u Beogradu biće neophodno više od 20.000 volontera, a prijave za zainteresovane počele su 15. maja.

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