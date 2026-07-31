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Novi standard javnog prevoza - ASP Strela Obrenovac nastavlja modernizaciju voznog parka hibridnim i električnim autobusima

Nova generacija autobusa donosi znatno više prostora i veću udobnost tokom svakodnevnih putovanja

 

Autor:  Nina Stojanović
31.07.2026.12:52
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Novi standard javnog prevoza - ASP Strela Obrenovac nastavlja modernizaciju voznog parka hibridnim i električnim autobusima
Foto: ASP Strela Obrenovac
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Javni prevoz više nije samo način da stignemo od tačke A do tačke B. Savremeni gradovi sve više ulažu u vozila koja su bezbedna, udobna i ekološki prihvatljiva, a upravo tim putem nastavlja da ide i ASP Strela Obrenovac, koja intenzivno obnavlja svoj vozni park novom generacijom autobusa.

U narednom periodu kompanija će svoj vozni park proširiti sa još 40 novih zglobnih Mercedes-Benz Citaro G Hybrid autobusa, od kojih je prvih sedam već uključeno u saobraćaj na najopterećenijim gradskim linijama. Dolazak preostalih vozila očekuje se uskoro, čime će dodatno biti unapređeni kapaciteti i kvalitet usluge u javnom prevozu.

Veći komfor i više prostora za putnike

Nova generacija autobusa donosi znatno više prostora i veću udobnost tokom svakodnevnih putovanja.

Udarne vesti

Mercedes-Benz Citaro G Hybrid raspolaže sa 44 sedišta i velikim prostorom za putnike koji stoje, dok hibridni pogon sa motorom od 354 konjske snage ispunjava najviše ekološke standarde Euro 6e. Savremeni sistemi asistencije i bezbednosti dodatno povećavaju sigurnost, dok optimizovan enterijer doprinosi prijatnijoj vožnji.

Pored ovog modela, u saobraćaju se nalaze i provereni Mercedes - Benz Conecto HybridMercedes - Benz Conecto GOtokar Kent CGüleryüz Ecoline i Crossway LE Hybrid, koji zajedno čine raznovrstan vozni park prilagođen potrebama gradskog i prigradskog saobraćaja.

Hibridna tehnologija donosi mirniju vožnju

Posebnu pažnju privlači Crossway LE Hybrid, koji već saobraća na području Palilule, Surčina i Obrenovca.

Strela,

Zahvaljujući elektromotoru koji pomaže pri polasku i sistemu za rekuperaciju energije tokom kočenja, putnici osećaju manje trzaja, tiše polaske i stabilniju vožnju kroz gradske gužve.

Start&Stop sistem dodatno smanjuje buku i vibracije dok autobus stoji na semaforima ili stajalištima, što doprinosi većem komforu tokom svakodnevnih putovanja.

Električni autobusi menjaju sliku gradskog prevoza

Paralelno sa hibridnim vozilima, ASP Strela Obrenovac ulaže i u potpuno električne autobuse.

Među njima se izdvaja Yutong U12, model koji već saobraća ulicama Beograda i predstavlja jedan od najsavremenijih električnih autobusa svoje klase. Opremljen je snažnim električnim motorom, LFP baterijama visoke bezbednosti i potpuno niskim podom koji olakšava ulazak roditeljima sa decom, starijim osobama i putnicima sa smanjenom pokretljivošću.

Zahvaljujući sistemu rekuperacije energije i brzom punjenju, ovaj autobus može da funkcioniše tokom celog radnog dana u realnim uslovima gradskog saobraćaja.

Elektrifikacija voznog parka predstavlja važan korak ka smanjenju emisije štetnih gasova, tišem saobraćaju i kvalitetnijem životu u urbanim sredinama.

Bezbednost na prvom mestu

Pored komfora, nova vozila donose i najmodernije sisteme aktivne bezbednosti.

Autobusi su opremljeni naprednim sistemima asistencije vozaču, elektronskom stabilizacijom, sistemima protiv proklizavanja, kamerama za bolju preglednost, upozorenjima na moguće sudare i tehnologijama koje dodatno povećavaju sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Istovremeno, unapređene vozačke kabine omogućavaju bolje radne uslove i veću koncentraciju vozača tokom vožnje.

Korak ka održivijem gradu

Modernizacija voznog parka nije važna samo zbog novih autobusa, već i zbog dugoročnog razvoja javnog prevoza.

Ulaganjem u hibridna i električna vozila, ASP Strela Obrenovac doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova, efikasnijem korišćenju energije i unapređenju kvaliteta prevoza, što će imati poseban značaj u godinama koje dolaze, uključujući i pripreme za EXPO 2027.

Sve veći broj savremenih autobusa na ulicama pokazuje da održivi javni prevoz više nije plan za budućnost, već realnost koja se već danas razvija u Beogradu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo

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asp strela obrenovac
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