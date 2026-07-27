Tehnološki giganti otpustili 140.000 radnika - sve više poslova preuzima veštačka inteligencija

Najveće svetske tehnološke kompanije od početka godine ukinule su oko 140.000 radnih mesta, dok istovremeno ulažu stotine milijardi dolara u razvoj veštačke inteligencije. Stručnjaci upozoravaju da se tržište rada ubrzano menja – pojedina zanimanja nestaju, dok se otvaraju potpuno nova, prenosi Blic.

Prema analizi Fajnenšel tajmsa, tehnološki sektor prolazi kroz jednu od najvećih reorganizacija poslednjih godina. Kompanije poput Amazona, Orakla, Mete i Majkrosofta smanjuju broj zaposlenih kako bi više novca i resursa usmerile na razvoj veštačke inteligencije (AI).

Samo ove četiri kompanije odgovorne su za gotovo 50.000 otpuštanja, dok ukupan broj ukinutih radnih mesta u tehnološkom sektoru ove godine dostiže oko 140.000.

Amazon ukinuo oko 30.000 radnih mesta

Najveći broj otpuštanja zabeležen je u Amazonu, koji je poslednjih meseci ukinuo oko 30.000 korporativnih pozicija.

Izvršni direktor kompanije Endi Džesi ranije je upozorio da će razvoj generativne veštačke inteligencije i AI agenata smanjiti potrebu za zaposlenima u pojedinim sektorima.

Kako je naveo, automatizacija će omogućiti da se deo poslova obavlja brže i uz manje ljudskog angažovanja.

Orakl smanjio broj zaposlenih za 21.000

Kompanija Orakl saopštila je da je u poslednjih godinu dana smanjila broj zaposlenih za oko 21.000, odnosno za 13 odsto ukupne radne snage.

U regulatornom izveštaju kompanija je navela da bi dalja primena AI tehnologija mogla da dovede do novih promena u strukturi zaposlenih.

Meta i Majkrosoft menjaju način rada

Meta je otpustila oko 8.000 zaposlenih, ali je istovremeno oko 7.000 radnika preusmerila na poslove povezane sa veštačkom inteligencijom.

To pokazuje da se deo radnih mesta ne ukida potpuno, već se prilagođava novim potrebama kompanije.

Majkrosoft je u julu najavio ukidanje oko 4.800 radnih mesta, uglavnom u gejming sektoru, tri godine nakon kupovine kompanije Aktivižn Bizard za 75 milijardi dolara.

Iako iz kompanije navode da otpuštanja nisu direktna posledica razvoja veštačke inteligencije, priznaju da AI značajno menja način poslovanja.

Dok jedni otpuštaju, AI kompanije zapošljavaju

Za razliku od tradicionalnih tehnoloških giganata, kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju ubrzano zapošljavaju nove stručnjake.

Među njima su Antropik i OpenAI, koje povećavaju broj zaposlenih zbog sve veće potražnje za razvojem naprednih AI modela i infrastrukture.

Koja zanimanja su najugroženija?

Prema ocenama stručnjaka, trenutni talas otpuštanja nije posledica pada poslovanja, već promene prioriteta kompanija.

Najviše su pogođeni:

administrativni poslovi,

korisnička podrška,

deo programerskih pozicija,

srednji menadžment.

Istovremeno raste potražnja za stručnjacima iz oblasti:

veštačke inteligencije,

analize podataka,

sajber bezbednosti,

razvoja infrastrukture za AI sisteme.

Stručnjaci smatraju da će veštačka inteligencija u narednim godinama nastaviti da menja tržište rada – pojedina zanimanja će nestajati, dok će se pojavljivati nova koja zahtevaju drugačije veštine.

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