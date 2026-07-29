Premijer Australije Entoni Albaneze izjavio je da bi projekat, ukoliko se pokaže izvodljivim, trebalo da pomogne zemlji da poveća sopstvene kapacitete za proizvodnju goriva i smanji zavisnost od uvoza.

Novu rafineriju trebalo bi da izgradi kompanija Perdaman, proizvođač industrijskih hemikalija, u saveznoj državi Zapadna Australija.

"Rat na Bliskom istoku utiče i na nas, kao što utiče na ceo svet", rekao je Albaneze novinarima u gradu Karata u oblasti Pilbara, u Zapadnoj Australiji.

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Prema njegovim rečima, izgradnja domaćih kapaciteta za preradu nafte povećala bi otpornost zemlje i smanjila ranjivost na globalne poremećaje u snabdevanju. Savezna vlada i vlada Zapadne Australije zajednički će izdvojiti četiri miliona australijskih dolara (oko 2,8 miliona američkih dolara) za studiju izvodljivosti projekta.

"Želimo da budemo sigurni da će biti izabrana odgovarajuća lokacija, ali i da je projekat održiv i da može da bude realizovan", rekao je premijer.

Australija trenutno gotovo 80 odsto svojih potreba za gorivom podmiruje iz uvoza, a zbog sukoba na Bliskom istoku pokušava da obezbedi dodatne isporuke u što kraćem roku.

Vlada je najavila nove mere koje bi trebalo da smanje zavisnost od stranog goriva, nakon što je Ministarstvo finansija upozorilo da je globalno tržište nafte postalo osetljivije na rizike i da su zaštitni mehanizmi protiv poremećaja u snabdevanju oslabili.

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Svetske zalihe nafte smanjene su nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku, dok tržištu goriva preti dodatno smanjenje ponude.

Australijske rafinerije uglavnom su izgrađene tokom 1950-ih i 1960-ih godina, ali su zbog visokih troškova poslovanja i konkurencije velikih azijskih rafinerija mnoge zatvorene u poslednje tri decenije.

Još 2000. godine Australija je imala osam aktivnih rafinerija, dok danas rade samo dve velike rafinerije na istoku zemlje - pogon kompanije Ampol u Kvinslendu i rafinerija kompanije Viva Energy u Viktoriji.

Britanski energetski gigant BP zatvorio je 2021. godine rafineriju Kvinana u Zapadnoj Australiji, koja je imala kapacitet prerade od 146.000 barela dnevno, i pretvorio je u terminal za uvoz goriva, piše Poslovni dnevnik.

Australija se sada, suočena sa geopolitičkim krizama i nesigurnošću na tržištu energenata, vraća ideji jačanja sopstvene proizvodnje goriva.

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