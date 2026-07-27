Administracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela je u petak nove carine od najmanje 10 odsto na robu iz 60 zemalja, nastavljajući da gradi novi trgovinski režim nakon što je Vrhovni sud SAD početkom ove godine poništio prethodni paket carina.

Nove carine su stupile na snagu odmah nakon isteka privremenog univerzalnog carinskog režima od 10 odsto. Carine se zasnivaju na rezultatima istrage Kancelarije trgovinskog predstavnika SAD o takozvanom prisilnom radu u globalnim lancima snabdevanja.

Među najvećim trgovinskim partnerima Amerike obuhvaćen je niz zemalja, uključujući Japan, Južnu Koreju, Indiju, Kanadu, Evropsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo. Konkretno, nove stope su određene za zemlje EU, koje, zajedno sa postojećim carinama prema principu najpovlašćenije nacije, rezultiraju ukupnim teretom od 10 i 12,5 odsto, respektivno.

"Pravedniji uslovi"

Bela kuća kaže da će nove mere pomoći u obnavljanju pravednijih tržišnih uslova za američke radnike i podstaći trgovinske partnere da se pridruže eliminaciji „prisilnog rada“ iz međunarodnih lanaca snabdevanja. Ovo je novi talas trgovinskih mera koje Bela kuća sprovodi poslednjih nedelja. Ranije ove nedelje, najavljene su carine od 50 odsto na neku robu iz Kanade, dok su prošle nedelje uvedene carine od 25 odsto na veliki deo uvoza iz Brazila.

Novi pravni osnov

Talas poreza takođe uključuje brojne izuzetke. Nafta, prirodni gas, đubriva i neki proizvodi koji se ne proizvode u Sjedinjenim Državama biće izuzeti od novih carina.

Roba koja je već obuhvaćena posebnim carinama uvedenim pod okriljem nacionalne bezbednosti takođe će biti izuzeta, kao i proizvodi koji se razmenjuju u okviru trgovinskog sporazuma koji je Trampova administracija zaključila sa Kanadom i Meksikom 2020. godine.

Novi pravni osnov za uvođenje carina proizilazi iz člana 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine. Ovim Tramp nastoji da izbegne oslanjanje na vanredna predsednička ovlašćenja koja je Vrhovni sud osporio u februaru, piše FT. Nakon te presude, Vašington je privremeno zadržao univerzalnu carinu od 10 procenata, ali je ona mogla da se primenjuje samo ograničen period i istekla je 24. jula, piše Poslovni dnevnik.

Nakon sudske odluke, administracija je počela da koristi druge mehanizme za uvođenje novih trgovinskih mera, uključujući propise o nacionalnoj bezbednosti za carine na čelik i aluminijum i druge odredbe trgovinskog zakonodavstva, nastojeći da vrati instrumente trgovinske politike koji su dovedeni u pitanje sudskom odlukom početkom godine.

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