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Svet

Nobelovac rekao Masku da do 2036. donira celo bogatstvo - stigao je i Maskov odgovor

Javnost već dugo postavlja pitanje najbogatijem čoveku na svetu, Ilonu Masku, šta planira da uradi sa svojim bogatstvom koje se procenjuje na gotovo bilion dolara. 

Autor:  Stanko Stamenković
29.07.2026.09:56
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Nobelovac rekao Masku da do 2036. donira celo bogatstvo - stigao je i Maskov odgovor
Foto: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com
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Na kraju krajeva, mnogi drugi milijarderi doniraju ogromne delove svog bogatstva (primer je Mekenzi Skot, koja je poklonila više od 26 milijardi dolara, a i dalje poseduje imovinu vrednu skoro 35 milijardi dolara).

Na društvenim mrežama mnogi su ga molili da pokloni makar deo svog bogatstva, ili čak sve, ali je Mask bio prilično direktan kada je reč o svom odnosu prema filantropiji.

„Slažem se sa ljubavlju prema čovečanstvu i mislim da bi trebalo da pokušamo da radimo stvari koje pomažu drugim ljudima. Ali to je veoma teško“, rekao je Mask u razgovoru sa Nikhilom Kamatom za podkast WTF, u epizodi objavljenoj u decembru 2025. godine, piše Fortune, prenosi Jahu fajnens.

Takav stav je zanimljiv, posebno kada dolazi od osobe koja istovremeno tvrdi da novac uskoro više neće biti važan zbog razvoja veštačke inteligencije. Upravo zbog toga je dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, Daron Acemoglu, u ponedeljak javno prozvao Maska.

„Predlog za Elona Maska“, napisao je Ačemoglu u objavi na mreži X. „Prilika da pokažete da zaista stojite iza svojih reči. Ako novac neće biti važan 2036. godine, zašto se ne biste obavezali da ćete svoje sadašnje bogatstvo od približno jednog biliona dolara donirati u dobrotvorne svrhe najkasnije do 2036? Time biste veoma uverljivo pokazali da zaista verujete u moć veštačke inteligencije i tehnologije.“

Ačemoglu je dodao da bi takav potez umirio mnoge ljude širom sveta koji su zabrinuti zbog političke i društvene moći milijardera i budućih bilionera.

„Dobrotvorne organizacije koje bi dobile sredstva trebalo bi da odobri nezavisno telo kao efikasne i neideološke“, naveo je on.

Na iznenađenje mnogih, Mask je odgovorio na njegovu objavu kratkom porukom:

„Zapravo ću uraditi nešto u tom pravcu!“

Iako nije objasnio šta tačno pod tim podrazumeva, ovakav odgovor predstavlja potpuni zaokret u odnosu na njegov dosadašnji pristup filantropiji. Mask je ranije otvoreno kritikovao velike donatore, uključujući Mekenzi Skot, tvrdeći da njene donacije zapravo čine svet gorim mestom.

Maskova istorija filantropije

Dana 27. juna, medijski brend Pubity objavio je na mreži X da je Mekenzi Skot, sa više od 26 milijardi dolara donacija, postala jedna od najvećih pojedinačnih dobrotvorki u istoriji. Bivša supruga osnivača Amazona, Džefa Bezosa, zaista je potvrđena kao najveći pojedinačni donator u 2025. godini.

Na tu objavu odgovorio je korisnik sa nalogom @FrenlyOfficer, koji ima oko 22.500 pratilaca. On je napisao:

„Nažalost, taj novac troši tako da svet postaje gore mesto.“

Mask je odgovorio kratko:

„Nažalost, da.“

Prema dokumentima do kojih je došao Njujork tajms, vrednost Maskove fondacije iznosila je oko 14 milijardi dolara krajem 2025. godine. Međutim, najveći deo njegovih donacija odlazio je organizacijama koje su, kako navodi list, „usko povezane“ sa interesima njegovih kompanija.

Na primer, čak tri četvrtine svih Maskovih donacija u 2024. godini – oko 370 miliona dolara – završilo je u neprofitnoj organizaciji u Teksasu koju vodi njegov bliski saradnik.

Kako piše Nujork tajms, ta organizacija „izgleda da koristi poslovnom carstvu gospodina Maska“, jer upravlja osnovnom školom u ruralnom području u kojem žive mnogi zaposleni njegovih kompanija, u blizini kompleksa njegovih poslovnih objekata.

Zbog toga će biti zanimljivo videti da li će najbogatiji čovek na svetu zaista ispuniti obećanje koje je ove nedelje dao na svojoj društvenoj mreži X ili će njegova najava ostati samo još jedna neodređena izjava.

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ekonomija Ilon Mask donacija milijarde

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