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Koliko zapravo košta privatni avion? Stručnjak otkriva zašto mnogima savetuje da ga ne kupuju

Kupovina privatnog aviona nije samo pitanje luksuza. Stručnjak iz Citi banke otkriva koliko košta održavanje, zašto mnogima savetuje da odustanu od kupovine i koje pogodnosti danas traže najbogatiji vlasnici letelica.

Autor:  Dubravka Jovanović
27.07.2026.15:27
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Koliko zapravo košta privatni avion? Stručnjak otkriva zašto mnogima savetuje da ga ne kupuju
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Majk Frensis, direktor sektora za finansiranje aviona u banci Citi, kaže da nova generacija vlasnika privatnih aviona traži potpuno drugačije pogodnosti nego ranije, piše Business insider.

Pre nego što uopšte počne razgovor o dodatnoj opremi, Frensis ima jedno upozorenje:

"Ako privatni avion košta više od 10 odsto vaše ukupne imovine, dobro razmislite da li vam je zaista potreban".

Na donjoj granici to znači da bi osoba trebalo da ima neto bogatstvo od oko 30 miliona dolara, dok kod najvećih i najskupljih aviona ta granica ide i do milijardu dolara.

U mnogim slučajevima, kako kaže, bolje rešenje je kombinacija delimičnog vlasništva i čarter letova. To je posebno korisno kada je avion na servisu ili kada je potreban samo povremeno, na primer za vikend putovanje ili odlazak na golf.

Frensis priznaje da često savetuje klijente da uopšte ne kupuju privatni avion.

"Redovno odgovaram ljude od kupovine privatnog aviona. To je veoma skup resurs koji vremenom gubi vrednost", rekao je Frensis za Business Insider.

Privatni avion košta više od milion dolara godišnje

Troškovi posedovanja privatnog aviona daleko prevazilaze samu kupovinu.

Prema ranijim procenama stručnjaka iz industrije, godišnji troškovi održavanja često premašuju milion dolara.

Posada aviona uglavnom radi puno radno vreme, a plate pilota i ostalih članova posade mogu da dostignu i 400.000 dolara godišnje.

Vlasnik snosi i troškove licenci, osiguranja, obuke posade, hangara, koji godišnje mogu da koštaju i šestocifren iznos, kao i popravki koje se često mere milionima dolara.

Pored toga, u održavanje privatnog aviona uključeni su računovođe, advokati, bankari i kompanije koje upravljaju letelicom.

"Kupovina aviona je kao kupovina male firme. Sve je strogo regulisano, veoma skupo i ne možete time sami da upravljate" objašnjava Frensis.

Privatni avioni nikada nisu bili popularniji

Uprkos ogromnim troškovima, upotreba privatnih aviona poslednjih godina naglo raste.

Prema podacima kompanije WingX, tokom 2025. godine obavljeno je 3,9 miliona letova privatnim avionima, što je četiri odsto više nego godinu ranije, odnosno čak 34 odsto više nego 2019. godine, pre pandemije.

Trend rasta nastavljen je i ove godine.

Frensis smatra da su privatni avioni postali i svojevrsni statusni simbol.

"Pre dvadeset godina ljudi nisu pričali da imaju privatni avion. Danas svi znaju da Tejlor Svift ima svoj avion, a poznate ličnosti ga koriste kao deo svog imidža", kaže on.

Internet je danas važniji od luksuza

Jedna od najvećih promena odnosi se na tehnologiju.

Kupci danas žele da internet funkcioniše besprekorno tokom celog putovanja.

"Ljudi žele da započnu Zoom sastanak kod kuće, nastave ga u automobilu, a zatim i u avionu, bez ikakvog prekida", kaže Frensis.

Zbog toga je brzi internet postao standard, a veliki broj privatnih aviona koristi Starlink, satelitski internet kompanije Ilona Maska.

Prema podacima iz industrije, ugradnja ovog sistema može da košta i do 450.000 dolara, uz dodatnu mesečnu pretplatu.

Internet nije važan samo zbog posla. Vlasnici danas sve ređe ugrađuju skupe multimedijalne sisteme jer brzo zastarevaju. Umesto toga, putnici koriste svoje telefone i tablete za gledanje filmova i serija putem interneta.

Sve je podređeno udobnosti

Savremeni privatni avioni projektovani su tako da putnici što manje osećaju da se nalaze na visini od 12.000 metara.

Posebna pažnja posvećuje se smanjenju buke, vibracija, održavanju optimalne vlažnosti vazduha, pritisku u kabini, ali i udobnosti kreveta i sedišta.

"Što je manje vibracija i buke, putovanje je manje zamorno za putnike", objašnjava Frensis.

Sve više mlađih vlasnika traži i prostor za rekreaciju tokom leta, pa pojedini avioni imaju deo namenjen jogi ili čak Peloton biciklima za vežbanje.

Privatni avion kao kancelarija

Iako se privatni avioni često povezuju sa luksuzom, Frensis ističe da se većina njih koristi i u poslovne svrhe.

"Veoma je retko da neko koristi privatni avion isključivo za odmor i uživanje", kaže on.

Zbog toga novi modeli sve češće imaju posebne radne prostore sa pregradama koje obezbeđuju privatnost, kao i stolove koji se izvlače za sastanke ili video-pozive.

Kod najvećih i najskupljih aviona kupci sve češće traže i ugradnju tuša.

"Ako letite 12 sati i odmah po sletanju idete na poslovni sastanak, želite da imate mogućnost da se istuširate", zaključuje Frensis.

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