Prema zvaničnim informacijama, proizvodnja bi trebalo da se završi 31. avgusta, što će značiti zatvaranje pogona sa 170 zaposlenih.

Glavni razlog koji se navodi su "kontinuirano teški tržišni uslovi" u Nemačkoj, koji su doveli do drastičnog pada porudžbina. Iako je pogon uložio značajna sredstva u kupovinu novih mašina, rukovodstvo grupe je priznalo da više ne može da prati konkurenciju.

Pritisak visokih troškova energije i rada Visoki troškovi rada i energije u Nemačkoj doveli su do toga da proizvodnja više nije konkurentna u poređenju sa dobavljačima iz, na primer, istočne Evrope, objasnilo je rukovodstvo Vesterman grupe. Štamparije generalno pate od prekapaciteta i istovremenog pada potražnje na tržištu štampe.

Pogon u Cvikauu se specijalizovao za proizvodnju visokokvalitetnih knjiga u boji - uglavnom školskih udžbenika, turističkih vodiča, stručne literature, priručnika i dečjih knjiga.

Konkurencija iz istočne Evrope odnela prevagu

Od sistema za učenje dece do tužnog kraja Istorija štamparije u Cvikauu datira iz pedesetih godina 20. veka, kada je osnovana kao takozvana "Narodna štamparija".

Kasnije je štampala monografije i slikovnice vrhunskog kvaliteta za izvoz u tadašnji Sovjetski Savez, a radila je i za sve veće izdavačke kuće u bivšoj DDR-u.

Vesterman je preuzeo pogon 1990. godine, a sama izdavačka grupa je javnosti najpoznatija po čuvenom obrazovnom sistemu učenja LÜK, piše Feniks magazin.

Zaposlenima koji izgube posao nudi se premeštaj u takozvanu kompaniju za premeštanje, gde bi trebalo da se kvalifikuju za druge poslove i dobiju podršku u pronalaženju novog zaposlenja.

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