Air Serbia ostaje najveća među nacionalnim avio-kompanijama regiona, sa 813.188 putnika u periodu od januara do marta, što predstavlja rast od 3,1 odsto u odnosu na 2025. godinu, odnosno dodatnih 24.087 putnika. Iako kompanija nije objavila prosečan faktor popunjenosti kabine za taj period, procenjuje se da se kretao oko 74 odsto na osnovu dostupnog kapaciteta.



Tokom prvog kvartala, Air Serbia je povećala kapacitet za 2,5 odsto, dok je broj realizovanih letova porastao za 2 odsto na 10.032. Prema podacima kompanije, najprometnije destinacije u okviru njene mreže u regionu bile su Podgorica, Tivat i Ljubljana. Takođe je navedeno da su Paris, Cirih, Milano, London, Barselona, Beč, Frankfurt, Rim i Amsterdam među najprometnijim linijama u Zapadnoj Evropi, dok su Atina, Istanbul i Larnaka bile najtraženije u euro-mediteranskom regionu.



Crnogorska nacionalna avio kompanija Air Montenegro je tokom prvog kvartala prevezla 80.258 putnika, što predstavlja rast od 6,6 odsto u odnosu na isti period 2025. godine. Kompanija je realizovala ukupno 900 letova, što je pad od 3 odsto.



Prosečan faktor popunjenosti kabine iznosio je 77 odsto, što je značajno poboljšanje u odnosu na 70,7 odsto u prvom kvartalu 2025. godine. Tokom prvog kvartala, najveći kapacitet zabeležen je na liniji Podgorica - Beograd sa 41.760 sedišta, zatim Beograd - Tivat sa 20.880, i Tivat - Istanbul sa 11.832 raspoloživa mjesta.



Croatia Airlines je tokom prvog kvartala prevezla 405.160 putnika, što je rast od 23 odsto, odnosno dodatnih 75.679 putnika. Od toga je 301.598 putnika prevezeno na međunarodnim linijama (rast od 25,5 odsto), 100.661 na domaćim letovima (rast od 14,1 odsto), dok je 2.901 putnik koristio čarter letove, što predstavlja povećanje od 151 odsto, piše eKapija.



Prosečan faktor popunjenosti kabine tokom tromesečnog perioda iznosio je 63,9 odsto, što je rast od tri procentna poena. Na međunarodnim linijama iznosio je 64 odsto, dok je na domaćim bio 63,1 odsto. Kompanija je povećala kapacitet za 17,7 odsto u periodu januar - mart i realizovala 5.323 leta, što je rast od 1,7 odsto. Tokom prvog kvartala, najveći kapacitet imala je na liniji Zagreb - Frankfurt sa 78.598 sjedišta, zatim Zagreb - Dubrovnik sa 77.373, i Zagreb - Split sa 68.928 raspoloživih mesta.



