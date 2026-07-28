Kompanija Erbas je uspešno obavila maratonski probni let aviona A350 koji je trajao više od 24 sata i izazvao veliku pažnju na internetu.

Avion Erbas A350 koji je poleteo sa aerodroma u Melburnu sleteo je na pistu kompanije Erbas u Tuluzu nakon 24 sata povedenih u vazduhu, prenosi Rojters.

Ovaj probni let predstavlja ključni korak u projektu "Sunrise" australijske aviokompanije Kvantas koji ima za cilj da opslužuje najduže komercijalne putničke linije na svetu i promeni dugolinijski avio-saobraćaj ukidanjem presedanja između Australije i Evrope.

Specijalno prilagođeni avioni Erbas A350-1000ULR australijskog Kvantasa trebalo bi da od 2027. godine počnu da obavljaju komercijalne letove na liniji Sidnej, London bez presedanja.

Kompanija Erbas je saopštila da je avion, koji ima posebno dizajnirani, povećani rezervoar za gorivo, ostao u vazduhu 24 sata i 24 minuta, za to vreme je preleteo 23.075 kilometara bez zaustavljanja i sleteo na pistu fabrike Erbas u Tuluzu, na jugozapadu Francuske, pišu Novosti.

Provajder praćenja letova Flightradar24 saopštio je da je ovaj let drugi najpraćeniji let ikada na njihovim kanalima, posle leta iz 2024. godine na kojem je trasportovan kovčeg sa preminulom kraljicom Elizabetom II.

Aviokompanija Kvantas je naručila 12 modifikovanih aviona A350-1000ULR, dizajniranih da povežu istočnu obalu Australije sa Londonom i Njujorkom za oko 20 sati.



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