Svečana primopredaja održana je juče, izveštava The Defense Post. Novi avioni biće bazirani u vazduhoplovnoj bazi Kečkemet na jugu Mađarske, gde će služiti kao brzi odgovor na kršenje vazdušnog prostora u regionu.

Akvizicija proširuje postojeću flotu mađarskog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva, koja trenutno broji 14 Gripen-a.

"Garancija suvereniteta"

Mađarski Gripen-i, kojima upravlja 101. vazdušno-desantni puk, aktivno učestvuju u NATO-ovoj misiji Baltičke vazdušne policije, u kojoj je Budimpešta četiri puta igrala vodeću ulogu nacije. Puk je ranije koristio borbene avione Mikojan MiG-29 pre nego što je 2008. godine prešao na švedske avione.

Načelnik Generalštaba Mađarskih odbrambenih snaga, general-potpukovnik Gabor Berendi, na ceremoniji je istakao značaj ovih letelica.

"Za nas, Gripen nije samo avion, nije samo vojno-tehnički uređaj. Za nas, mađarske vojnike, to je garancija našeg suvereniteta. Od tada, ne samo da održavamo ovu sposobnost, već je i razvijamo", rekao je on. Avion Gripen, u zavisnosti od konfiguracije, dugačak je do 16 metara, ima raspon krila do devet metara i može da primi do dva člana posade.

Pokreće ga turboventilatorski motor Dženeral Elektrik F414 sa naknadnim sagorevanjem, koji mu omogućava da dostigne maksimalnu brzinu od 2 Maha (2.470 km/h) i visinu leta od 16.000 metara. Karakteristike aviona Može da nosi do 4.535 litara goriva i ima domet od 4.074 kilometra (2.200 nautičkih milja).

Letelica ima nosivost od 7.200 kilograma. Takođe je opremljena paketom za elektronsko ratovanje koji obezbeđuje njeno delovanje u neprijateljskom okruženju.

Naoružanje uključuje top od 27 mm, infracrveno vođene rakete kratkog dometa IRIS-T, rakete vazduh-vazduh AIM-120 i Meteor sa aktivnim radarskim vođenjem, piše Indeks.hr

Među oružjem za kopnene i morske ciljeve, može da nosi rakete vazduh-zemlja AGM-65 Maverick, protivbrodske rakete RBS-15 "ispali i zaboravi" i laserski vođene bombe.

