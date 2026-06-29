Jovana je radila kao programer - sada živi u prikolici pored Dunava u Sremu

Tokom godina živela je na nekoliko lokacija, uključujući Bešenovačko jezero i Srebrno jezero, da bi se na kraju skrasila na sremskoj obali Dunava, u okviru Nacionalnog parka Fruška gora.

Ona je po struci programer i ima 31 godinu, a prikolicu je sama osmislila.

Vođena željom da stvori mobilni dom, Jovana je osmislila prikolicu na točkovima uprkos sumnjama proizvođača da je takav projekat izvodljiv. Umesto stakla, za prozore je upotrebila polikarbonat, čime je obezbedila veću otpornost i dugotrajnost tokom transporta.

Programiranje na solarnu energiju

Njen posao sa SUP daskama suočio se sa velikim izazovima kada je oluja na Bešenovačkom jezeru uništila većinu opreme. To ju je podstaklo da promeni lokaciju i prilagodi poslovni model. Počela je da radi kao frilenserka u oblasti veb programiranja, što joj je omogućilo da posao obavlja na daljinu iz svoje prikolice, dok istovremeno vodi posao iznajmljivanja SUP dasaka.

"Ja sam se namestila, ljudi dolaze, ja na ležaljci na terasi programiram, mislim, ono je bio raj. I ja tu, u stvari, shvatim da ja želim ovako da živim. Da ja želim da nastavim gde god da sam, da ja, u stvari, živim u ovoj prikolici, da ne bude samo prodavnica".rekla je, između ostalog Jovana za Jutjub kanal "Izazovi avanturu".

Jovanin dom koristi solarnu energiju i opremljen je kompostnim toaletom, što odražava njenu posvećenost održivom načinu života. Iako ceni samoću, raduje se i posetama prijatelja i gostiju, uspešno usklađujući društveni život sa mirom koji joj pruža prirodno okruženje.

Treba edukovati ljude

Njena povezanost sa prirodom je veoma snažna, a posebno poštovanje gaji prema lokalnim životinjama, poput dabrova, čije brane imaju važnu ulogu u očuvanju ekosistema. Jovana nastoji da edukuje ljude o značaju zaštite prirode, ističući da je suživot sa prirodom daleko vredniji od njenog narušavanja.

Živeći na samoj obali Dunava, Jovana pronalazi radost u jednostavnosti svakodnevice, lepoti prirode koja je okružuje i slobodi koju joj ovakav način života pruža. Njena priča predstavlja inspirativan primer hrabrosti da se sledi sopstveni put i iznova definiše šta zapravo znači imati dom.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: