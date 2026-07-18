Neobično otkriće dogodilo se u selu Kolci u rumunskom okrugu Buzau, području poznatom po nalazištima posebne vrste ćilibara nazvanog rumanit. To je fosilizovana biljna smola sa karakterističnim tamnocrvenim nijansama koja se eksploatiše u tom području od 1920-ih.

Žena koja je pronašla kamen nije znala njegovu vrednost. Komad težak oko 3,5 kilograma godinama je korišćen kao držač za vrata. Bio je toliko neupadljiv da ga čak ni provalnici koji su jednom opljačkali njenu kuću nisu odneli.

Tek nakon njene smrti 1991. godine, rođak koji je nasledio kuću posumnjao je da kamen možda nije obična stena. Nakon daljih ispitivanja, utvrđeno je da je u pitanju izuzetno redak primerak rumanita. Naslednik ga je potom prodao rumunskoj državi, koja je zatražila procenu od stručnjaka iz Istorijskog muzeja u Krakovu. Njihova analiza je pokazala da je ćilibar star između 38 i 70 miliona godina.

"Ovo otkriće ima izuzetnu vrednost, kako za nauku, tako i za muzejske kolekcije", rekao je za El Pais Danijel Kostake, direktor Pokrajinskog muzeja Buzau.

Provalnici su ga ignorisali, a vrednost je procenjena na milione

Rumunske vlasti su proglasile primerak nacionalnim blagom, a od 2022. godine je izložen u Pokrajinskom muzeju Buzau, nedaleko od mesta gde je pronađen.

Ćilibar je zapravo fosilizovana smola drveta koja se tokom miliona godina pretvara u čvrst materijal sa toplim žutim, narandžastim ili crvenkastim nijansama. Upravo zahvaljujući ovom procesu biljke, insekti i drugi mali organizmi često se čuvaju u gotovo savršenom stanju, što omogućava naučnicima da proučavaju ekosisteme koji su stari desetine miliona godina, piše Poslovni dnevnik.

Iako se naslage ćilibara mogu naći širom većeg dela severne hemisfere, one su mnogo ređe na južnoj hemisferi.

Naučnici procenjuju da su tokom geološkog perioda poznatog kao baremijan, pre oko 122 miliona godina, četinari širom sveta lučili ogromne količine smole. Ova smola se vremenom fosilizovala i postala izvor većine naslaga ćilibara poznatih danas.

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