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Počinje izgradnja prve komercijalne fuzione elektrane na svetu

Američka kompanija Helion Energy započela je izgradnju postrojenja Orion u saveznoj državi Vašington, projekta koji bi mogao postati prva komercijalna elektrana na svetu zasnovana na nuklearnoj fuziji.

 

Autor:  Stanko Stamenković
19.06.2026.14:10
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Počinje izgradnja prve komercijalne fuzione elektrane na svetu
Foto: Pixabay
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Ako ovi planovi budu ostvareni, elektrana bi trebalo da počne da isporučuje električnu energiju mreži do 2028. godine.

Postrojenje se gradi u mestu Malaga, u okrugu Čelan, na lokaciji koja već ima pristup postojećoj elektroenergetskoj infrastrukturi.

Helion Energy navodi da je izbor lokacije omogućio lakše povezivanje buduće elektrane sa mrežom i bržu realizaciju projekta. Posebnu pažnju privukao je ugovor koji je kompanija potpisala sa tehnološkim gigantom Microsoftom. On je još 2023. godine rezervisao buduću proizvodnju energije iz Oriona, što se smatra prvim ugovorom o kupovini električne energije iz fuzione elektrane u istoriji.

Manje otpada

Planirano je da elektrana nakon perioda uhodavanja isporučuje najmanje 50 megavata snage za potrebe Microsoftovih data centara, piše Newsmax.

Nuklearna fuzija predstavlja proces spajanja lakih atomskih jezgara pri ekstremno visokim temperaturama, a za razliku od današnjih nuklearnih elektrana koje koriste fuziju, odnosno cepanje atomskih jezgara, fuzija proizvodi znatno manje radioaktivnog otpada i ne emituje ugljen-dioksid tokom proizvodnje električne energije.

Upravo zbog toga se već decenijama smatra potencijalnim izvorom gotovo neograničene čiste energije.

Bez klasičnih parnih turbina

Kompanija Helion Energy razvija drugačiji pristup od većine konkurenata, jer umesto velikih "tokamak" reaktora, kompanija koristi tehnologiju magnetno-inercione fuzije i tvrdi da može direktno pretvarati energiju iz plazme u električnu energiju bez klasičnih parnih turbina.

Ovaj pristup bi, prema procenama kompanije, mogao značajno smanjiti troškove budućih elektrana.

Ipak, pred projektom stoje i izuzetno ozbiljni izazovi, jer nijedna privatna kompanija do danas nije demonstrirala kontinuiranu komercijalnu proizvodnju električne energije iz fuzije.

Investitori zainteresovani 

Iako je Helion Energy nedavno postao prva američka kompanija koja je pribavila sve potrebne regulatorne dozvole za ovakav projekat, deo svetske naučne zajednice i dalje ostaje skeptičan prema sposobnosti za puštanje elektrane u svakodnevni rad.

Uprkos tome, interesovanje investitora nastavlja da raste. Kompanija je početkom juna prikupila dodatnih 465 miliona dolara investicija, čime je njena procenjena vrednost dostigla oko 15,5 milijardi dolara.

Prekretnica u istoriji 
Sredstva će biti usmerena na ubrzanje razvoja tehnologije i završetak elektrane Orion.

Ukoliko ovaj projekat uspe i postane komercijalan, reaktor Orion bi mogao da označi prekretnicu u istoriji energetike i prvi korak ka komercijalnoj primeni tehnologije koja se već više od pola veka smatra 'svetim gralom' proizvodnje električne energije.

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SAD Nuklearna elektrana Vašington

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