U saopštenju se navodi da jemerenje koje je obavljeno jutros pokazalo da je temperatura vode za hlađenje nizvodno od elektrane bila 29,7 stepeni Celzijusa, što je prešlo prag od 29,5 stepeni Celzijusa koji je potreban za hlađenje, prenosi Rojters.

MVM je naveo da su inženjeri počeli da smanjuju proizvodnju reaktora 3 u 14.00 sati, nakon što je izmerena temperatura Dunava koja prekoračuje granice koje su potrebne za hlađenje reaktora.

Stručnjaci elektrane će sprovesti nove provere temperature Dunava, počev od danas u 9.00 sati, a dalje mere će zavisiti od izmerenih rezultata.

Mađarski ministar energetike Ištvan Kapitanj je kazao da domaćinstva neće iskusiti nikakvu promenu zbog smanjene proizvodnje u elektrani.

Kapitanj je ranije pozvao domaćinstva da smanje potrošnju električne energije između 16.00 i 19.00 sati, kako bi smanjili opterećenje električne mreže.

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