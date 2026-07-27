Indeks Beogradske berze Belex15 pao je za 0,31 odsto, a Belexline za 0,28 odsto, prenosi Tanjug.

Na listi dobitnika prvo zauzeo je Metalac iz Gornjeg Milanovca, čije su akcije porasle za 2,50 odsto i na zatvaranju vredele po 2.050 dinara

Drugi je beogradski Aerodrom Nikola Tesla sa rastom akcija od 0,24 odsto, koje su na zatvaranju vredele 2.089 dinara.

S druge strane, jedini na listi gubitnika bio je Meser tehnogas iz Beograda, čije su akcije stagnirale (0,00 odsto) i na zatvaranju vredele po 34.999 dinara.

Akcijama upravo te kompanije danas je i najviše trgovano (944.973 dinara), dok je drugo mesto zauzeo Metalac iz Gornjeg Milanovca s prometovanih 24.600 dinara.

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