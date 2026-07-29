U polju pošiljaoca lažno je prikazana adresa dmspodrska@rgz.gov.rs, dok se u naslovu poruke navodi: "SPECIFIKACIJA po ugovoru br. 09-1780/2026, od 01.06.2026. do 30.06.2026".

Reč je, kako je navedeno, o pokušaju prevare korišćenjem tehnike "email spoofing", kojom se falsifikuje adresa pošiljaoca kako bi elektronska poruka izgledala kao da je poslata sa zvanične adrese državne institucije.

Republički geodetski zavod sa navedene adrese nije slao specifikacije, račune niti zahteve za uplatu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane i pravna lica da ne otvaraju priloge i linkove iz ovakvih poruka, da ne postupaju po instrukcijama iz poruke i ne vrše uplate, već da autentičnost svake sumnjive komunikacije provere putem zvaničnih kanala Republičkog geodetskog zavoda, piše Tanjug.

MUP u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim nadležnim organima, preduzima mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja, identifikacije odgovornih lica i zaštite građana i pravnih lica od ovakvih oblika prevare.

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