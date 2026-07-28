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Finansije i Berza

Azijska tržišta u slobodnom padu - akcije proizvođača čipova potonule pred odluku FED-a

Azijske berze zabeležile su snažan pad pred odluku FED-a i rezultate Amazona, Mete, Microsofta i Applea. Najviše izgubile akcije proizvođača čipova.

Autor:  Dubravka Jovanović
28.07.2026.08:16
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Azijska tržišta u slobodnom padu - akcije proizvođača čipova potonule pred odluku FED-a
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Azijska tržišta kapitala zabeležila su snažan pad u utorak, predvođena oštrom rasprodajom akcija kompanija iz sektora poluprovodnika. Investitori su oprezni uoči objave finansijskih rezultata najvećih američkih tehnoloških kompanija i odluke američkih Federalnih rezervi o kamatnim stopama, piše CNBC.

Najveći gubici u Južnoj Koreji i Japanu

Najveći pad pretrpeo je južnokorejski indeks Kospi, koji je izgubio oko 10 odsto, pod pritiskom velikog pada akcija kompanija Samsung Electronics i SK Hynix.

Na japanskom tržištu, indeks Nikkei 225 pao je oko 4 odsto, dok je Topix oslabio 2,42 odsto.

Za razliku od većine azijskih berzi, australijski S&P/ASX 200 završio je trgovanje u blagom plusu od 0,43 odsto.

Sektor čipova pod snažnim pritiskom

Akcije proizvođača poluprovodnika nastavile su pad nakon još jedne slabe trgovinske sesije na Vol Stritu, gde je sektor tehnologije bio među najvećim gubitnicima.

Najveći padovi zabeleženi su kod:

  • SK Hynix – više od 11 odsto
  • Samsung Electronics – više od 9 odsto
  • Samsung SDI – preko 8 odsto
  • Seoul Semiconductor – oko 7 odsto

Ni japanske kompanije nisu bile pošteđene rasprodaje:

  • Tokyo Electron pao je više od 10 odsto,
  • Advantest izgubio je oko 10,25 odsto,
  • SoftBank Group, koja preko udela u kompaniji Arm ima značajnu izloženost sektoru veštačke inteligencije, oslabila je oko 6 odsto,
  • dok su akcije proizvođača memorijskih čipova Kioxia pale za više od 17 odsto.

Na Tajvanu su akcije najvećeg svetskog proizvođača čipova TSMC oslabile više od 2 odsto.

Fokus investitora na rezultate tehnoloških giganata

Tržišta su pod pritiskom i zbog jedne od najvažnijih nedelja sezone finansijskih izveštaja. Tokom narednih dana poslovne rezultate objaviće Amazon, Meta Platforms, Microsoft i Apple.

Investitori posebno prate da li će tehnološki giganti nastaviti sa velikim ulaganjima u infrastrukturu za razvoj veštačke inteligencije. Upravo ta ulaganja predstavljaju glavni pokretač potražnje za naprednim čipovima i direktno utiču na poslovanje vodećih proizvođača poluprovodnika.

Glavna investiciona strategkinja kompanije Hightower, Stefani Link, ocenila je za CNBC da se očekuje kako će najveće tehnološke kompanije dodatno povećati kapitalna ulaganja.

"Od svih hiperskalera ove nedelje očekujemo potvrdu da će nastaviti da povećavaju kapitalnu potrošnju. To može kratkoročno vršiti pritisak na njihove akcije, ali je pozitivno za ekonomiju sve dok se investicije nastavljaju", rekla je Link.

Oči uprte u Federalne rezerve

Dodatnu neizvesnost na globalnim tržištima donosi i sednica američkih Federalnih rezervi, čija će odluka o kamatnim stopama biti saopštena u sredu.

Tržišni učesnici gotovo jednoglasno očekuju da Fed ovog puta neće menjati referentnu kamatnu stopu. Međutim, mnogo veća pažnja biće usmerena na poruke predsednika centralne banke i eventualne naznake kada bi moglo da dođe do prvog smanjenja kamata.

Prema podacima CME FedWatch alata, tržište trenutno procenjuje da je najizgledniji scenarioPad akcija proizvođača čipova pokazuje koliko su globalna tržišta trenutno osetljiva na očekivanja u vezi sa veštačkom inteligencijom, poslovnim rezultatima velikih tehnoloških kompanija i monetarnom politikom Federalnih rezervi. Ishod ove nedelje mogao bi da odredi smer kretanja svetskih smanjenje kamatnih stopa za 0,25 procentnih poena u septembru.

Zašto je ovo važno?

Pad akcija proizvođača čipova pokazuje koliko su globalna tržišta trenutno osetljiva na očekivanja u vezi sa veštačkom inteligencijom, poslovnim rezultatima velikih tehnoloških kompanija i monetarnom politikom Federalnih rezervi. Ishod ove nedelje mogao bi da odredi smer kretanja svetskih berzi u narednim mesecima.

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Berza Azijske berze

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