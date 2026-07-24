Grčki Savet za nacionalnu bezbednost (KYSEA) dao je preliminarno odobrenje za taj projekat ranije ove godine, a u četvrtak je odobrio i ugovore o nabavci, izjavio je Dendijas.

Grčka planira da uspostavi višeslojni sistem za odbranu od balističkih raketa, pretnji iz vazduha i dronova, pod nazivom "Ahilov štit". Ozsnovni deo sistema činiće izraelski radari i rakete kompanija "Rafael" (Rafael) i "Izrael Aerospejs Industris"(Israel Aerospace Industries), prenosi B92.

"Sistem će biti spreman i potpuno operativan u roku od 35 meseci", rekao je Dendijas.

Dodao je da će grčke kompanije proizvoditi najmanje 25 odsto komponenti tog sistema.

Grčka trenutno koristi američke sisteme "Patriot" i starije ruske sisteme S-300 za zaštitu svog vazdušnog prostora.

Planira da do 2036. godine uloži oko 28 milijardi evra u modernizaciju svojih oružanih snaga.

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