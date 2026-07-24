Poznati proizvođač prehrambenih proizvoda Keln (Kölln) hitno je povukao jednu seriju popularnih čokoladnih pahuljica "Zauberfleks Šoko" nakon što je utvrđeno da bi u pojedinim pakovanjima mogli da se nalaze strani predmeti nastali tokom proizvodnog procesa, prenosi Fenix.

Kompanija upozorava potrošače da proizvod ne konzumiraju, jer u najgorem slučaju može doći do povreda usne duplje i grla, ali i opasnosti od gušenja.

Koji proizvod se povlači sa tržišta?

Opoziv se odnosi isključivo na čokoladne pahuljice "Keln Zauberfleks Šoko" u pakovanju od 375 grama.

U pitanju je:

Serija: L6165

Rok trajanja: 17. april 2027. godine

Potrošačima se savetuje da provere oznaku serije i rok trajanja, koji se nalaze na donjoj strani pakovanja.

Zašto se proizvod povlači?

Prema informacijama proizvođača, nije moguće isključiti mogućnost da su u pojedina pakovanja dospeli strani predmeti tokom proizvodnje.

Njihovo prisustvo može izazvati:

povrede usne duplje,

povrede grla,

otežano gutanje,

opasnost od gušenja.

Iz predostrožnosti je doneta odluka da se cela serija povuče iz prodaje.

Šta treba da urade kupci?

Kompanija apeluje na sve koji kod kuće imaju ovu seriju pahuljica da ih ne jedu.

Proizvod može da se vrati u prodavnicu u kojoj je kupljen, a kupcima će biti vraćen kompletan iznos novca, čak i ako više nemaju fiskalni račun.

U kojim delovima Nemačke je proizvod povučen?

Opoziv se odnosi na 12 nemačkih saveznih pokrajina:

Baden-Virtemberg

Bavarska

Berlin

Brandenburg

Hesen

Donja Saksonija

Severna Rajna-Vestfalija

Porajnje-Falačka

Saksonija

Saksonija-Anhalt

Šlezvig-Holštajn

Tiringija

Proizvođač naglašava da ostale serije čokoladnih pahuljica "Zauberfleks Šoko", kao i svi drugi proizvodi brenda Keln, nisu obuhvaćeni ovim opozivom.

Proizvod se prodaje u poznatim trgovinskim lancima

Čokoladne pahuljice ovog proizvođača mogu se kupiti u brojnim supermarketima u Nemačkoj, među kojima su Kaufland, Reve i Edeka.

Zbog široke distribucije, proizvođač poziva sve kupce da provere da li imaju opozvanu seriju proizvoda i da je vrate u prodavnicu radi povraćaja novca.

Važno upozorenje za potrošače

Iako se opoziv odnosi samo na jednu seriju proizvoda, stručnjaci savetuju da se upozorenje shvati ozbiljno. Konzumiranje proizvoda u kojem se nalaze strani predmeti može dovesti do povreda, a u najtežim slučajevima i do gušenja.

Zbog toga se svim kupcima preporučuje da pre upotrebe provere broj serije i rok trajanja, a ukoliko poseduju opozvani proizvod, da ga vrate u prodavnicu i ne koriste.

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