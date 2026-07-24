Nekada čuvena Varta na ivici propasti - krah im visi nad glavom, slede otkazi

Varta se ovih dana suočava sa velikim restrukturiranjem. Grupa ključnih poverilaca želi da izdvoji segment poslovanja sa kućnim baterijama i prenese ga u novu vlasničku strukturu. Prema rečima poverilaca, ovo je najperspektivniji način da se sačuvaju makar delovi kompanije, piše Tagesschau.

Takoozvana "ad-hok grupa" poverilaca obuhvata Dojče banku (Deutsche Bank) i finansijske investitore RBC BlueBay, Blantyre i Whitebox. O ovim planovima ranije je izvestilo nekoliko medija, piše Jutarnji list.

Za opstanak potrebni milioni evra

Poverioci opravdavaju ovaj zaokret napetom finansijskom situacijom kompanije iz Elvangena (Baden-Virtemberg). Nezavisna analiza konsultantske kuće FTI pokazala je da je kompaniji hitno potrebna operativna likvidnost u iznosu od više desetina miliona evra, što ukazuje na ozbiljan nedostatak sredstava za tekuće poslovanje. Pored toga, neophodan je i dodatni kapital kako bi se obezbedila dugoročna održivost.

Prema navodima poverilaca, i pored intenzivnih razgovora, još uvek nije pronađen investitor niti treća strana spremna da obezbedi potrebna sredstva. Zbog toga grupa sada namerava da iskoristi svoja ugovorna prava iz sporazuma o finansiranju restrukturiranja iz 2024. godine. Međutim, sprovođenje ovog plana i dalje zavisi od regulatornih i drugih odobrenja.

Varta se još pre dve godine suočavala sa egzistencijalnom krizom. Kako bi izbegla bankrot, kompanija je u julu prošle godine pokrenula postupak restrukturiranja u skladu sa nemačkim Zakonom o stabilizaciji i restrukturiranju preduzeća. U okviru tog procesa, dotadašnji deoničari su napustili kompaniju, a početkom aprila Varta je objavila da je reorganizacija uspešno završena.

Neuspešno restrukturiranje

Ipak, planovi poverilaca koji su sada dospeli u javnost jasno ukazuju na to da prethodno restrukturiranje nije dalo očekivane rezultate.

Austrijski preduzetnik i suvlasnik Varte, Mihael Tojner, navodi da namerava da nastavi sa upravljanjem delovima kompanije. On je za list Augsburger Allgemeine izjavio da bi to bilo moguće jedino uz dodatne postupke restrukturiranja i "oštre rezove".

Tojner je takođe kritikovao poteze banaka koje su finansirale poslovanje. Međutim, istakao je da je nakon gubitka ključnog klijenta - kompanije Epl (Apple) - bilo jasno da Varta "ne može da nastavi rad u postojećem obliku i da joj je neophodan naredni korak restrukturiranja".

Epl je, naime, u maju raskinuo vredan ugovor o isporuci dugmastih baterija za AirPods slušalice, čija se proizvodnja ubuduće seli u Kinu. Zbog toga će Vartin pogon u Nördlingenu u Bavarskoj, koji zapošljava oko 350 ljudi, biti zatvoren u oktobru.

Tojner je naglasio i izuzetno teške uslove za proizvodnju baterija na evropskom tlu:

"Visoke cene energije, visoki troškovi rada i drugi nedostaci poslovanja na ovoj lokaciji čine razvoj industrije baterija u Evropi ogromnim izazovom u poređenju sa Azijom", poručio je on.

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