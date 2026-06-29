Ovaj potez već je usporio pojedine interne AI projekte kompanije Marka Zakerberga.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, Gugl je još u martu obavestio Metu da ne može da ispuni zahtev za korišćenje Gemini modela u obimu koji je kompanija planirala. Rojters navodi da su ograničenja pogodila i druge korisnike Gugl klauda, ali je Meta, zbog najveće potražnje, najviše osetila posledice.

Razlog nije prekid saradnje, već nedostatak računarske infrastrukture potrebne za obradu ogromnog broja zahteva koje generišu modeli veštačke inteligencije.

Zbog toga je Meta internim timovima preporučila racionalnije korišćenje AI tokena, odnosno računarskih resursa potrebnih za rad sa modelima veštačke inteligencije.

Ovaj slučaj pokazuje da se globalna AI trka više ne vodi samo razvojem naprednijih modela, već i dostupnošću infrastrukture koja može da podrži njihov rad.

Posledice su već vidljive na pojedinim Metinim internim projektima. Kompanija intenzivno razvija AI funkcije za Fejsbuk, Instagram i Vocap, ali se za deo složenijih zadataka oslanjala i na Guglovu infrastrukturu, koja više nije dostupna u planiranom obimu.

Gugl klaud je u prvom tromesečju ostvario prihod od 20 milijardi dolara, ali je izvršni direktor Sundar Pičai ranije upozorio da ograničeni računarski kapaciteti usporavaju rast poslovanja i povećavaju zaostatak u isporuci usluga korisnicima.

Za sada ni Gugl ni Meta nisu zvanično komentarisali navode Fajnenšel tajmsa i Rojtersa.

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