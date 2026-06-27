Skupi, a već za staro gvožđe - 12 automobila koji su najviše izgubili na vrednosti

To se dešava ne zbog starosti ili pređene kilometraže, već zato što ih tržište jednostavno odbacuje. Na listi 12 limuzina koje najbrže gube vrednost u SAD-u nalaze se i luksuzni brendovi, ali i neka potpuno neočekivana vozila.

BMW, Audi, Tojota, Tesla...

Na 12. mestu nalazi se BMW 740, koji za samo tri godine izgubi više od 50% svoje vrednosti. Iako je reč o luksuznoj limuzini sa pouzdanim motorom, skupe popravke vazdušnog oslanjanja, problemi sa elektronikom i kontroverzan dizajn ozbiljno narušavaju njegovu cenu na polovnom tržištu, prema analiti Jutjub kanala The SUV geek.

Na 11. mestu je Hyundai Ioniq 6, čija vrednost brzo opada zbog dizajna koji izaziva podeljena mišljenja, ali i veoma povoljnih lizing ponuda koje su od samog početka snizile očekivanu tržišnu vrednost. Zbog toga za manje od tri godine izgubi više od polovine svoje cene.

Volvo S60 zauzima 10. mesto. Na njegovu depresijaciju utiču promenjena percepcija brenda nakon kineskog preuzimanja, kao i prestanak prodaje ovog modela u SAD. Dodatni problem predstavljaju složeni motori sa turbo i kompresorskim punjenjem, koji povećavaju troškove održavanja.

Na 9. mestu nalazi se Audi RS e-tron GT, koji gubi čak 56% vrednosti. Ovaj model se našao između dve grupe kupaca – preskup je za masovno tržište, a luksuznim kupcima nije dovoljno privlačan. Ograničen domet i visoka početna cena dodatno ubrzavaju pad vrednosti.

Genesis Electrified G80 zauzima 8. mesto. Kritike su usmerene na činjenicu da je električni automobil razvijen na platformi namenjenoj vozilima sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, što donosi kompromise u performansama, prostoru i autonomiji, posebno tokom zime. Rezultat je nagli pad vrednosti.

Na 7. mestu je Tesla Model 3, čija je cena na polovnom tržištu pala gotovo 58%. Razlog je velika ponuda polovnih vozila nakon rasprodaje flotnih automobila, kao i dolazak osveženog modela, koji je dodatno oborio vrednost starijih primeraka.

Maserati Ghibli zauzima 6. mesto, izgubivši oko 60% vrednosti. Visoki troškovi održavanja, delovi koje deli sa znatno jeftinijim automobilima i problemi sa pouzdanošću odbijaju kupce polovnih vozila.

Na 5. mestu nalazi se Mercedes-Benz EQE 500, koji je izgubio gotovo 59% vrednosti. Kupci mu zameraju neobičan dizajn, kao i probleme sa kočionim sistemom, što negativno utiče na njegovu cenu pri preprodaji.

Alfa Romeo Giulia zauzima 4. mesto. Iako je veoma cenjena zbog svojih voznih karakteristika, česti električni kvarovi i slabo razvijena mreža servisera doveli su do pada vrednosti od oko 60%.

Na 3. mestu nalazi se Tesla Model S. Veliko sniženje cena novih vozila koje je sprovela Tesla, zajedno sa zastarevanjem hardvera starijih modela, dovelo je do pada vrednosti od čak 65,6%.

Maserati Quattroporte je na 2. mestu i predstavlja luksuznu limuzinu sa najvećim gubitkom vrednosti – čak 66% za tri godine. Razlog su troškovi održavanja na nivou Ferrarija i reputacija loše pouzdanosti.

Na kraju, 1. mesto zauzima Toyota Mirai, koja za samo tri godine izgubi neverovatnih 77% svoje vrednosti. Glavni razlog je kolaps infrastrukture za punjenje vodonikom u Kaliforniji, rast cena vodonika kao goriva i veoma ograničena upotrebljivost vozila. Zbog toga je ovaj tehnološki napredan automobil na tržištu polovnih vozila postao gotovo bezvredan.

Ova lista pokazuje koliko percepcija brenda, dizajn, troškovi održavanja i tržišne okolnosti mogu dramatično uticati na vrednost automobila pri preprodaji, pretvarajući čak i prestižne modele u ozbiljan finansijski teret za njihove vlasnike.

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