Robot koji zida brže od ekipe majstora i radi po lošem vremenu (VIDEO)

Reč je o robotu austrijske kompanije „Vinerberger“, koji prema navodima proizvođača može da zameni rad šest zidara i da izgradi do 10 kvadratnih metara zida na sat.

Robot može da zida do visine od 3,5 metara bez upotrebe građevinske skele, a koristi se od drugog reda cigala, dok prvi red i dalje postavlja iskusan majstor.

Kako funkcioniše robot-zidar?

Uz pomoć senzora i naprednih sistema za merenje, mašina kontroliše položaj svake cigle i po potrebi ispravlja eventualna odstupanja, čime se postiže visok nivo preciznosti tokom gradnje.

Za njegov rad potreban je priključak za struju od 400 volti, obučen operater i pomoćni radnik.

Prvi objekat već izgrađen u regionu

Prva robotizovana gradnja u regionu realizovana je u slovenačkom gradu Cerknici, dok je širom Evrope ovakva tehnologija već korišćena na više od 40 komercijalnih projekata.

Trenutno je aktivno 12 ovakvih robota, a do kraja 2027. godine očekuje se da će njihov broj biti znatno veći.

Sve veći nedostatak radne snage i potreba za bržom i preciznijom gradnjom podstiču građevinsku industriju da se okreće automatizaciji, zbog čega bi ovakve mašine u narednim godinama mogle da postanu uobičajen prizor na gradilištima širom Evrope.

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