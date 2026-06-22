EUR EUR 117,05 117,40din 117,75
USD USD 102,44 102,75din 103,06
CAD CAD 72,35 72,56din 72,78
AUD AUD 71,62 71,83din 72,05
GBP GBP 134,88 135,28din 135,69
CHF CHF 126,63 127,01din 127,40
KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Robot koji zida brže od ekipe majstora i radi po lošem vremenu (VIDEO)

Tehnologija koja već menja građevinsku industriju širom Evrope uskoro bi mogla da stigne i u region.

Autor:  Nina Stojanović
22.06.2026.11:08
0
Robot koji zida brže od ekipe majstora i radi po lošem vremenu (VIDEO)
Foto: Printskrin/ YT / Wienerberger
"Sve što je oblikovalo ekonomiju pada" - Vučić upozorio na globalni preokret
Foto: Bizportal
 "Sve što je oblikovalo ekonomiju pada" - Vučić upozorio na globalni preokret
Prethodna vest
Predsednik Srbije: "Prema MMF-u, Srbija ima šansu da bude prva po stopi rasta u Evropi"
Foto: Bizportal
 Predsednik Srbije: "Prema MMF-u, Srbija ima šansu da bude prva po stopi rasta u Evropi"
Sledeća vest

Reč je o robotu austrijske kompanije „Vinerberger“, koji prema navodima proizvođača može da zameni rad šest zidara i da izgradi do 10 kvadratnih metara zida na sat.

Robot može da zida do visine od 3,5 metara bez upotrebe građevinske skele, a koristi se od drugog reda cigala, dok prvi red i dalje postavlja iskusan majstor.

Kako funkcioniše robot-zidar?

Uz pomoć senzora i naprednih sistema za merenje, mašina kontroliše položaj svake cigle i po potrebi ispravlja eventualna odstupanja, čime se postiže visok nivo preciznosti tokom gradnje.

Gradnja

Za njegov rad potreban je priključak za struju od 400 volti, obučen operater i pomoćni radnik.

Prvi objekat već izgrađen u regionu

Prva robotizovana gradnja u regionu realizovana je u slovenačkom gradu Cerknici, dok je širom Evrope ovakva tehnologija već korišćena na više od 40 komercijalnih projekata.

Trenutno je aktivno 12 ovakvih robota, a do kraja 2027. godine očekuje se da će njihov broj biti znatno veći.

Sve veći nedostatak radne snage i potreba za bržom i preciznijom gradnjom podstiču građevinsku industriju da se okreće automatizaciji, zbog čega bi ovakve mašine u narednim godinama mogle da postanu uobičajen prizor na gradilištima širom Evrope.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

kuća robot zidari zidanje

Povezane vesti

Robot počeo da prosi - traži donaciju da bi preživeo (VIDEO)
Foto:RoboFrontier/YouTube/Printscreen

Robot počeo da prosi - traži donaciju da bi preživeo (VIDEO)

12:56 | 0
Ilon Mask postao prvi bilioner na svetu, a živi u kući od samo 37 kvadrata
Foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

Ilon Mask postao prvi bilioner na svetu, a živi u kući od samo 37 kvadrata

12:29 | 0
Revolucija u gradnji kuće - gotova za 5 dana, bez klasičnih cigli
Foto: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock.com

Revolucija u gradnji kuće - gotova za 5 dana, bez klasičnih cigli

08:28 | 0
Kako napraviti mini kućni pregled pre putovanja: ček-lista za svaki dom
Foto: iStock

Kako napraviti mini kućni pregled pre putovanja: ček-lista za svaki dom

09:00 | 0
Pala cena humanoidnim robotima - početna cena najpopularnijeg modela je 3.430 evra 
Foto: Shutterstock

Pala cena humanoidnim robotima - početna cena najpopularnijeg modela je 3.430 evra 

09:30 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Robot počeo da prosi - traži donaciju da bi preživeo (VIDEO)
Foto:RoboFrontier/YouTube/Printscreen

Robot počeo da prosi - traži donaciju da bi preživeo (VIDEO)

12:56 Biz Lifestyle
5 znakova da alternator otkazuje, a mnogi misle da je problem u akumulatoru
Foto: Shutterstock / Yanya

5 znakova da alternator otkazuje, a mnogi misle da je problem u akumulatoru

11:41 Biz Lifestyle
Konobar nije dobio bakšiš - objasnio je kako se osvetio škrtim mušterijama
Foto: Thanakorn.P / Shutterstock.com

Konobar nije dobio bakšiš - objasnio je kako se osvetio škrtim mušterijama

09:03 Biz Lifestyle
Deset trikova kako deca mogu sama da održe red u sobi (bez vike roditelja)
Foto: iStock

Deset trikova kako deca mogu sama da održe red u sobi (bez vike roditelja)

09:00 Biz Lifestyle
Nevidljivi lokatori su svuda oko vas - stručnjaci otkrili kako telefoni prate kretanje
Foto: Pexels

Nevidljivi lokatori su svuda oko vas - stručnjaci otkrili kako telefoni prate kretanje

16:21 Biz Lifestyle
Najskuplje parking mesto na svetu prodato za 1,3 miliona dolara
Foto: Shutterstock / nlinnlin

Najskuplje parking mesto na svetu prodato za 1,3 miliona dolara

15:32 Biz Lifestyle
Izgradili ga zatvorenici - oko 60 km rizične vožnje iznad ambisa, da li je ovo najopasniji put na svetu
Foto: Matyas Rehak/Shutterstock

Izgradili ga zatvorenici - oko 60 km rizične vožnje iznad ambisa, da li je ovo najopasniji put na svetu

14:49 Biz Lifestyle
„Ovakvu situaciju nisam video 40 godina“ – Epl sprema povećanje cena
Foto: Shutterstock / Wongsakorn 2468

„Ovakvu situaciju nisam video 40 godina“ – Epl sprema povećanje cena

12:17 Biz Lifestyle
"Božja ruka", lopte i trofeji - najskuplji fudbalski rariteti, prodati za milione
Foto: spatuletail / Shutterstock.com

"Božja ruka", lopte i trofeji - najskuplji fudbalski rariteti, prodati za milione

10:37 Biz Lifestyle
Klima ili otvoreni prozori? Stručnjaci otkrili pri kojoj brzini pravite veći račun za gorivo
Foto: Shutterstock / Proxima Studio

Klima ili otvoreni prozori? Stručnjaci otkrili pri kojoj brzini pravite veći račun za gorivo

14:05 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

11min

Beogradska berza prometovala preko 1,29 miliona dinara

20min

Kupovina iz Kine postaje skuplja - EU uvodi taksu na svaki paket iz Šejna i Temua

29min

Siniša Mali na 21. Svetskom kongresu ekonomista: "Beograd je danas centar svetske ekonomije" (FOTO)

35min

Nobelovac u Beogradu - svet ulazi u eru geopolitike „daj mi – da ti dam“

1H

Oglasila se Moskva - tiče se prodaje ruskog udela u NIS-u

1D

Poduhvat veka - gradnja megakule stigla je do stotog sprata, cilj je 167

24H

Blago Bosne - pod nogama imaju 200.000 tona kritičnog metala

1D

Za 4 ili 5 dana otvaranje autoputa do Kraljeva

1D

Veliki rez - bez pomoći od 300 evra ostaje 400.000 ljudi u Nemačkoj

1D

Letovanje jeftinije i do 80 odsto - otkrijte udarne termine i tajnu šemu

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,75
USD USD 102,44 102,75 103,06
CAD CAD 72,35 72,56 72,78
AUD AUD 71,62 71,83 72,05
GBP GBP 134,88 135,28 135,69
CHF CHF 126,63 127,01 127,4

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.247,00 €
ETH ETH 1.517,48 €
LTC LTC 39,39 €
DOT DOT 0,84 €
BCH BCH 174,57 €
LINK LINK 6,93 €
BNB BNB 517,34 €
XMR XMR 282,36 €
Powered by CoinGecko API