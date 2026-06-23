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Zahtev šefa Mercedesa - „Ili ćemo smanjivati plate ili će ljudi morati da rade duže"

Predsednik Nadzornog odbora kompanije Mercedes-Benz, Martin Brudermiler, pokrenuo je novu raspravu o budućnosti tržišta rada u Nemačkoj, poručivši da je vreme da se ozbiljno razmotri povratak 40-časovne radne nedelje.

Autor:  Stanko Stamenković
23.06.2026.08:46
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Zahtev šefa Mercedesa - „Ili ćemo smanjivati plate ili će ljudi morati da rade duže"
Foto: otomobil/ Shutterstock.com
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U razgovoru za nemački poslovni dnevnik Handelsblat upozorio je da Nemačka više nema konkurentsku prednost koju je godinama uživala i da visoki troškovi rada sve više opterećuju privredu.

„Danas više nemamo produktivnu prednost u odnosu na naše najveće međunarodne konkurente“, upozorio je Brudermiler.

U nemačkoj automobilskoj industriji, uključujući i Mercedes-Benz, već godinama je uobičajena 35-časovna radna nedelja za zaposlene obuhvaćene kolektivnim ugovorima. Međutim, upravo bi to pitanje moglo postati jedna od glavnih tema novih pregovora između poslodavaca i sindikata koji se očekuju tokom ove godine.

Dve mogućnosti

Brudermiler smatra da su pred Nemačkom samo dve realne mogućnosti.

„Ili ćemo smanjivati plate ili će ljudi morati da rade duže za istu platu“, poručio je.

Dodao je da smanjenje plata ne smatra realnim rešenjem, zbog čega kao jedinu održivu opciju vidi povećanje broja radnih sati.

Pored radne nedelje, otvorio je i pitanje produženja radnog veka. Smatra da zbog starenja stanovništva sadašnji model više neće moći da se finansira bez dužeg ostanka građana na tržištu rada.

Prema njegovim rečima, duži radni vek ne bi imao samo ekonomske koristi, već bi pozitivno uticao i na kvalitet života starijih osoba, prenosi Fenix.

„Rad ljudima daje strukturu, osećaj pripadnosti i svrhu. Zato verujem da duži ostanak u svetu rada može imati i pozitivne efekte na zdravlje i aktivnost u starijem dobu“, zaključio je prvi čovek Nadzornog odbora Mercedes-Benza.

Njegove izjave već su izazvale brojne reakcije u Nemačkoj, jer se rasprava o radnom vremenu, produktivnosti i održivosti penzionog sistema poslednjih meseci sve češće nalazi u središtu političkih i ekonomskih debata.

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radno vreme Mercedes automobilska industrija

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