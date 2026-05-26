Poput živih građana - humanoidni roboti u Kini dobijaju JMBG

Kina tretira svoje humanoidne robote poput građana, dodeljujući svakom od njih jedinstveni ID kod – od "rođenja" pa sve do reciklaže.

 

Autor:  Stanko Stamenković
26.05.2026.12:04
Kina je pokrenula nacionalni program koji će svakom humanoidnom robotu proizvedenom u zemlji dodeliti jedinstveni digitalni identifikacioni kod. To je zapravo matični broj građanina, ali za dvonožne mašine (one koje mogu da održavaju ravnotežu i hodaju ili trče na dve noge).

Ova inicijativa, pod nazivom "Uslužna platforma za upravljanje celokupnim životnim ciklusom humanoidnih robota", najavljena je u petak. Program predvodi Komitet za standardizaciju humanoidne robotike i otelovljene inteligencije, koji se nalazi pod okriljem kineskog Ministarstva industrije i informacionih tehnologija, piše B92.

Mašinski kodovi su podeljeni u četiri dela. Dok dvocifreni nacionalni kod prati međunarodne isporuke i prodaju, četvorocifreni kod proizvođača vodi evidenciju o firmi koja je napravila robota.

Zatim sledi šestocifreni kod modela proizvoda koji identifikuje tip robota, zajedno sa sedamnaestocifrenim serijskim kodom koji razlikuje pojedinačne primerke jedne od drugih. Cilj je da se humanoidni roboti prate od same proizvodnje, kroz ceo njihov radni vek, pa sve do reciklaže.

Prema januarskom istraživanju kompanije IDC (kako se navodi u izveštaju), globalno tržište humanoidnih robota zabeležilo je rast od čak 508% samo tokom prošle godine, sa oko 18.000 isporučenih jedinica širom sveta, gde su kineski proizvođači predvodili taj rast.

Kina već ima preko 100 proizvođača humanoidnih robota, a više od 28.000 robota u okviru 200 različitih modela već je dobilo svoj digitalni ID i pre zvanične javne objave ove platforme.

Ju Sijuming, zamenik šefa Kineskog instituta za elektroniku i standardizaciju, izjavio je da je sistem osmišljen kako bi se rešila ključna pitanja u vezi sa bezbednošću, nadzorom i upravljanjem. Kineska industrija humanoidnih robota razvija se brže od regulatornog okvira, pa ovaj ID sistem nije toliko mera nadzora, već više postavljanje industrijske infrastrukture – što je vrsta standardizacije koja je neophodna pre širenja na globalno tržište.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,66 100,96 101,27
CAD CAD 72,87 73,09 73,31
AUD AUD 72,06 72,28 72,5
GBP GBP 135,65 136,06 136,47
CHF CHF 128,46 128,85 129,24

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.806,00 €
ETH ETH 1.799,63 €
LTC LTC 44,99 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 299,84 €
LINK LINK 8,13 €
BNB BNB 563,30 €
XMR XMR 330,02 €
