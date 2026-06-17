Od konobarice do CEO-a - kako je jedan slučajan posao promenio život Marise Frois

Kao i mnogi tinejdžeri, Marisa Frois je svoj prvi posao dobila u restoranu, radeći kao konobarica. Tada nije mogla da pretpostavi da će upravo to iskustvo postaviti temelje njene buduće karijere - i odvesti je sve do pozicije CEO-a jedne kompanije, piše Business insider.

Ono što je počelo kao običan studentski posao, vremenom se pretvorilo u put dug više od 17 godina u svetu preduzetništva, marketinga i poslovnog razvoja.

Susret koji je promenio tok života

Tokom rada u restoranu, Marisa je upoznala stalne goste, Teri i Karen, koji su vodili kompaniju „The Entrepreneur’s Source“, specijalizovanu za povezivanje ljudi sa franšiznim poslovnim prilikama.

U početku joj franšize nisu bile jasne. Kako sama priznaje, mislila je da su to samo lanci brze hrane. Međutim, ono što ju je privuklo nije bila poslovna ideja – već način na koji je Teri razgovarao sa ljudima.

"Razgovarao je sa svima isto, bez obzira da li si direktor ili konobar", bio je utisak koji je ostavio snažan trag.

Letnja praksa koja je postala karijera

Nakon završetka studija psihologije, Marisa je planirala potpuno drugačiji životni put - rad sa decom kao psiholog.

Ipak, Teri joj je ponudio letnju praksu u svojoj kompaniji, u marketingu i administraciji. Ideja je bila da to bude privremeni posao, nešto što će joj samo obogatiti CV.

Ali ta „letnja praksa“ se pretvorila u karijeru koja traje više od 17 godina.

Kada posao postane više od posla

Vremenom je Marisa počela da razume koliko njihov rad utiče na ljude i njihove porodice.

Klijenti su kroz franšizne prilike pronalazili način da pokrenu sopstveni biznis, obezbede stabilnost i stvore bolju budućnost za svoju decu.

Za Marisu, koja je i sama odrasla u porodici sa finansijskim izazovima, to je imalo posebnu težinu.

"Videti kako neko menja život svoje porodice kroz posao - to je ono što te veže za ovu priču", bio je jedan od njenih zaključaka.

Od marketinga do vrha kompanije

Njena karijera je postepeno napredovala – od marketinga, preko prodaje i operacija, do direktorske pozicije u kompaniji.

Tokom celog tog puta, njen mentor Teri ostao je ključna figura u njenom profesionalnom razvoju.

Pre četiri godine, iznenadio ju je pitanjem da preuzme ulogu CEO-a. Tada je imala 34 godine i dvoje male dece, pa je sumnjala u sebe i svoju spremnost.

Međutim, jedno jednostavno pitanje promenilo je sve:

"Da li si ikada doživela neuspeh?"

To je bio trenutak u kojem je shvatila da već ima dovoljno iskustva da preuzme odgovornost.

Lekcija iz restorana koja traje ceo život

Danas Marisa Frois veruje da njen put nije bio slučajnost, već niz prilika koje je znala da prepozna.

Najvažnija lekcija koju je naučila od svog mentora je jednostavna, ali snažna:

svaka osoba može imati potencijal - bez obzira na to gde se trenutno nalazi.

Ponekad, upravo osoba koja ti donosi kafu za stolom može biti neko ko će jednog dana voditi kompaniju.

Zašto ova priča privlači pažnju

Ova priča sve više odjekuje jer pokazuje da karijera ne mora da ide pravolinijski. Nekada se najvažnije prilike ne nalaze u planovima, već u svakodnevnim susretima koje ne očekujemo.

I upravo u tome mnogi prepoznaju i sopstvenu priču – između onoga gde su sada i onoga gde bi jednog dana mogli da budu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: