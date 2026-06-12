Time je Poljska po količini zlata prestigla Evropsku centralnu banku i dodatno ojačala svoju poziciju među evropskim finansijskim institucijama.

Predsednik Narodne banke Poljske, Adam Glapinjski, godinama ističe da zlato ima posebno mesto u strukturi državnih rezervi jer predstavlja imovinu bez kreditnog rizika, nezavisnu od monetarne politike drugih zemalja i otpornu na finansijske šokove.

Cilj je 700 tona zlata

Ambicije poljske centralne banke tu se ne zaustavljaju. Cilj je da zlatne rezerve dostignu 700 tona, dok bi njihova ukupna vrednost trebalo da poraste na oko 400 milijardi zlota, odnosno približno 94 milijarde evra.

Još 2024. godine zlato je činilo 16,86 odsto deviznih rezervi Poljske, dok je krajem 2025. taj udeo porastao na 28,22 odsto, što predstavlja jednu od najbržih promena u strukturi rezervi među centralnim bankama u svetu.

Centralne banke širom sveta kupuju zlato

Prema podacima Svetskog saveta za zlato, 2025. godinu obeležio je nastavak snažne kupovine zlata od strane centralnih banaka.

Čak 95 odsto centralnih banaka obuhvaćenih istraživanjem očekuje da će globalne zlatne rezerve nastaviti da rastu tokom narednih 12 meseci, piše Euronews.

Direktorka investicionih proizvoda i deviznih vrednosti u Poljskoj kovnici novca Marta Basani-Prusik objasnila je:

"Jedan od ključnih motiva za centralne banke je nezavisnost cene zlata od monetarne politike i kreditnog rizika. Podjednako je važna diverzifikacija imovine i smanjenje udela dolara i drugih valuta u rezervama."

Više zlata nego Evropska centralna banka

Podatak da Poljska sada raspolaže sa oko 550 tona zlata posebno privlači pažnju jer Evropska centralna banka raspolaže rezervama od oko 506,5 tona.

Iako ECB vodi monetarnu politiku evrozone, najveći deo zlatnih rezervi u Evropi i dalje se nalazi u nacionalnim centralnim bankama država članica.

Da li je zlato najbolja investicija?

Kupovina zlata ima i kritičare. Deo ekonomista smatra da bi sredstva korišćena za kupovinu mogla biti usmerena u obveznice ili druge instrumente koji donose redovan prihod.

Ipak, zagovornici ovakve strategije ističu da je zlato tradicionalno jedno od najvažnijih "sigurnih utočišta" u periodima geopolitičkih i ekonomskih kriza.

Optimistične prognoze za cenu zlata

Kupovine Poljske dolaze u trenutku kada je cena zlata dostizala istorijske maksimume.

Prognoze najvećih svetskih finansijskih institucija ostaju optimistične i za naredni period. ING procenjuje prosečnu cenu od oko 4.150 dolara po unci, Dojče banka 4.450 dolara, dok Goldman Saks očekuje čak 4.900 dolara po unci. U scenariju snažne globalne tražnje, Džej Pi Morgan predviđa i nivo od 5.300 dolara po unci.

"Rastuća tražnja centralnih banaka je odgovor na ekonomske tenzije i dinamične geopolitičke promene. Iako institucionalne kupovine ne utiču direktno na cene, one indirektno utiču na odluke pojedinačnih investitora", naglašava Basani-Prusik.

Poljska tako nastavlja strategiju intenzivnog povećanja zlatnih rezervi, dok se zlato ponovo vraća u fokus država i investitora kao jedan od najvažnijih instrumenata zaštite kapitala u periodima globalne neizvesnosti.

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