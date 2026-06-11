Prenos imovine između brata i sestre - bilo da je reč o stanu, automobilu, novcu ili čak kriptovalutama - u Srbiji se tretira kao oporezivi događaj i u većini slučajeva mora da se prijavi Poreskoj upravi.

Braća i sestre nisu oslobođeni poreza

Prema Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije, braća i sestre spadaju u drugi nasledni red. Iako imaju porodičnu vezu, poreski propisi ih ne tretiraju kao bliske naslednike prvog reda koji su u potpunosti oslobođeni poreza.

Zbog toga se na poklone između brata i sestre primenjuje porez na poklon, piše eKapija.

Koliki je porez na poklon između brata i sestre

Za lica iz drugog naslednog reda, stopa poreza na poklon iznosi 1,5% vrednosti imovine.

U praksi to znači:

stan vredan 100.000 evra - porez oko 1.500 evra

automobil, novac ili druga imovina - porez se računa po istoj stopi

Što je vrednost veća, to je veća i poreska obaveza.

Na šta se sve plaća porez na poklon

Poreski propisi ne obuhvataju samo nepokretnosti. Porez se plaća i na:

gotov novac i štednju

bankarske depozite i potraživanja

digitalnu imovinu (kriptovalute)

prava intelektualne svojine

motorna vozila (uključujući polovnjake)

plovila i vazduhoplove

Kako se određuje vrednost poklona

Poresku osnovicu ne određuju ugovorne strane, već Poreska uprava.

Osnova je tržišna vrednost imovine u trenutku prenosa, a procena se vrši prema:

cenama sličnih nekretnina u istoj zoni

stanju i lokaciji imovine

tržišnim uslovima u trenutku prijave

To znači da ugovorena cena ne mora biti i konačna poreska osnovica.

Rokovi i obaveza prijave

Poreska obaveza nastaje u trenutku zaključenja ugovora o poklonu.

Kod nepokretnosti, prijava se podnosi Poreskoj upravi prema lokaciji nekretnine.

Iako notari često prosleđuju dokumentaciju, odgovornost za praćenje postupka ostaje na poklonoprimcu.

Kašnjenje može dovesti do:

zatezne kamate

dodatnih troškova

mogućih kazni

Kada porez može biti manji ili ne postoji

Postoje izuzeci u kojima se porez ne plaća, čak i kod drugog naslednog reda, ali su uslovi strogi.

Jedan od njih je:

zajedničko domaćinstvo najmanje godinu dana pre prenosa ili smrti ostavioca

Takođe, u okviru ostavinskih postupaka, u određenim situacijama moguće je izbeći dodatno oporezivanje ako se imovina prenosi između naslednika na zakonom propisan način.

Digitalna imovina i kriptovalute nisu izuzetak

Zakon jasno obuhvata i savremene oblike imovine.

Ako brat sestri pokloni kriptovalute, i to podleže porezu na poklon.

Isto važi i za:

digitalne tokene

elektronska sredstva vrednosti

druge oblike digitalne imovine

Šta građani najčešće greše

Najčešća zabluda je da je porodični odnos dovoljan razlog za oslobađanje od poreza.

Druga česta greška je verovanje da overa kod notara znači i automatsko rešavanje poreske obaveze.

U stvarnosti, porez mora biti prijavljen i obračunat u skladu sa zakonom.

Zaključak: emotivno da, ali pravno obavezno

Poklanjanje imovine između brata i sestre u Srbiji nije samo porodična odluka, već i poreski događaj.

Razumevanje pravila unapred može sprečiti neočekivane troškove i komplikacije, posebno kod nekretnina i veće imovine.

Pravovremena prijava i informisanost ostaju ključ da se ovakvi prenosi završe bez problema.

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