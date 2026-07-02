Istorijska presuda protiv Gugla - zbog jedne prakse mora da isplati 1,29 milijardi evra

Reč je o najvećoj dosuđenoj odšteti za narušavanje konkurencije u istoriji švedskog pravosuđa. Ipak, sud je dosudio manji iznos od onog koji je PrajsRaner tražio. Kompanija je procenila da je pretrpela štetu od 64 milijarde švedskih kruna, uz dodatnih 14 milijardi kruna na ime kamate, prenosi SEEbiz.

„PrajsRaner nije dobio sve što je tražio, ali naknada štete nesumnjivo je najveća u istoriji švedskih slučajeva pokrenutih zbog narušavanja tržišne konkurencije“, izjavila je sudija Linda Kulberg.

Tužba zbog manipulisanja rezultatima pretrage

PrajsRaner je tužbu protiv Gugla podneo 2022. godine, tražeći odštetu od oko 2,1 milijardu evra uz tvrdnju da je tehnološki gigant godinama favorizovao sopstveni servis za poređenje cena u rezultatima internet pretrage, čime je konkurentskim platformama naneo značajnu finansijsku štetu.

Samo nekoliko meseci pre podnošenja tužbe, Gugl je izgubio žalbu na kaznu od 2,42 milijarde evra koju mu je Evropska unija izrekla još 2017. godine, nakon što je utvrđeno da je zloupotrebio dominantan položaj na tržištu favorizovanjem sopstvenih usluga u odnosu na konkurenciju.

Gugl najavio nove pravne korake

Iz kompanije Gugl navode da su još od 2017. godine uveli izmene u sistem oglašavanja i prikazivanja rezultata pretrage, za koje tvrde da omogućavaju ravnopravnije uslove za servise za poređenje cena.

„Ne slažemo se sa odlukom suda, proučavamo slučaj i razmotrićemo pravne opcije koje su nam na raspolaganju“, izjavio je portparol kompanije.

Gugl smatra da su promene uvedene nakon odluke Evropske unije doprinele boljem funkcionisanju tržišta i većoj upotrebi servisa za poređenje cena.

Klarna preuzela PrajsRaner

Platformu PrajsRaner kupila je švedska kompanija Klarna 2022. godine. U postupku je tražena naknada za izgubljene prihode ostvarene u Velikoj Britaniji od 2008. godine, kao i u Švedskoj i Danskoj od 2013. godine.

Ovom presudom okončan je jedan od najvećih evropskih sporova koji se odnose na zaštitu tržišne konkurencije i poslovanje velikih tehnoloških kompanija, dok se očekuje da će Gugl iskoristiti sve raspoložive pravne mogućnosti kako bi osporio odluku švedskog suda.

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