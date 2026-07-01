Jednostavan trik godinama kruži među vozačima, ali u ovom slučaju nije prošao nekažnjeno. Čovek je mesecima besplatno prolazio kroz naplatne rampe na francuskim auto-putevima, sve dok ga nisu snimile kamere za nadzor. Na kraju je morao da plati čak 9.382 evra.



Na auto-putu A36 u departmanu Du, nedaleko od Monbelijara, francuska Žandarmerija je zaustavila vozača koji je mesecima izbegavao putarine.



Koristio je metod poznat kao "mali voz" (technique du petit train). To je prevara u kojoj vozač prilazi što je moguće bliže automobilu ispred sebe i prolazi kroz rampu pre nego što se ona ponovo spusti. Na ovaj način, samo prvo vozilo plaća putarinu, dok drugo prolazi besplatno.

Kamere su snimale svaki prolaz

Međutim, vozač nije računao na sistem video-nadzora. Prema pisanju lista "L'Est Républicain", svaka naplatna stanica je opremljena kamerama koje snimaju i čuvaju registarske tablice svih vozila.



Pregledom snimaka, istražitelji su uspeli da identifikuju svaku njegovu propusnicu tokom nekoliko meseci. Kada su se sabrale sve neplaćene putarine, račun je dostigao 9.382 evra, koje je vozač morao da plati odmah nakon što je zaustavljen.

Ovo nije jedini slučaj

Slične prevare nisu neuobičajene na francuskim autoputevima. Prema pisanju lista „Le Parisien“, u martu 2026. godine, vozač je primećen na auto-putu A9 kako prekriva svoju registarsku tablicu i na izlazu tvrdi da je izgubio putarinu kako bi platio samo minimalni iznos.



Navodno je isti trik ponovio 144 puta, čime je izbegao plaćanje putarine od skoro 13.000 evra. Pored namirenja duga, kažnjen je i sa dodatnih 1.125 evra, piše Feniks Magazin.

I bivši sudija je koristio isti trik

Među poznatijim slučajevima je i bivši potpredsednik suda u Marseju. Prema pisanju lista „La Dépêche du Midi“, on je takođe koristio metod "malog voza", zbog čega je 2025. godine osuđen na 14 meseci uslovnog zatvora i novčanu kaznu od 16.000 evra.



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