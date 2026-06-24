Kako se navodi u izveštaju objavljenom na Budimpeštanskoj berzi, Narodna banka Mađarske (MNB) je u okviru kontinuiranog nadzora utvrdila da MOL nije u potpunosti ispunio obaveze koje se odnose na blagovremeno i pravilno objavljivanje informacija od značaja za tržište kapitala.

Regulator izdao upozorenje

Pored novčane kazne, mađarska centralna banka upozorila je kompaniju da ubuduće u svakom trenutku mora da obezbedi potpunu usklađenost sa propisima koji regulišu vanredno objavljivanje informacija.

„Zbog povrede obaveze vanrednog objavljivanja informacija, MNB nalaže izdavaocu da plati nadzornu novčanu kaznu u iznosu od 43.000.000 mađarskih forinti“, navodi se u odluci objavljenoj na Budimpeštanskoj berzi.

Kazna od oko 121.000 evra

Prema trenutnom kursu, iznos od 43 miliona mađarskih forinti odgovara sumi od približno 121.000 evra.

MOL je jedna od najvećih energetskih kompanija u srednjoj i istočnoj Evropi, a akcije kompanije kotiraju se na Budimpeštanskoj berzi. Odluka regulatora doneta je u okviru redovnog nadzora nad poštovanjem pravila tržišta kapitala.

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