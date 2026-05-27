Na Volstritu, indeks S&P 500 dostigao je novi rekordni maksimum u utorak, kao i Nasdak, jer su investitori optimistični u pogledu razvoja veštačke inteligencije i nadaju se kraju rata između SAD i Irana.

Industrijski prosek Dou Džonsa pao je za 0,23 procenta na 50.461 poen, dok je S&P 500 porastao za 0,61 procenat na 7.519 poena, a Nasdak za 1,19 procenata na 26.656 poena.

Poređenje dot-kom kompanija zabrinjava analitičare Novi rekordi su uglavnom posledica kontinuiranog rasta tehnoloških akcija, posebno proizvođača čipova. Ali neki analitičari upozoravaju da su tehnološke akcije skočile u kratkom vremenskom periodu - kao što su to učinile u periodu pre pada dot-kom kompanija na početku ovog veka.

"Za one od nas koji su dugo na tržištu, ovogodišnji tehnološki bum podseća na euforiju s kraja 1990-ih. Ali moguće je da će neke od lekcija naučenih iz pucanja tehnološkog balona pre više od 25 godina sprečiti ponavljanje", kaže Kris Zakareli, generalni direktor kompanije Northlight Asset Management.

Iran u pozadini: napadi, ali i znaci sporazuma Uprkos porukama iz Vašingtona da pregovori sa Iranom dobro napreduju, američke snage su u ponedeljak izvršile napade na južni Iran.

Iranska Revolucionarna garda je saopštila da zadržava pravo na odmazdu, ali su obe strane signalizirale napredak ka sporazumu.

"Iako rat još nije završen, veoma je verovatno da će se problemi uskoro rešiti mirnim putem", kaže Adam Sarhan, generalni direktor kompanije 50 Park Investments, piše Poslovni dnevnik.

Cene akcija na većini evropskih berzi pale su juče. Londonski FTSE je dobio 0,24 procenta, ali je frankfurtski DAX pao za 0,80 procenata, a pariski CAC za 1,03 procenta.

