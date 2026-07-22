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Kina ubrzava plasman letećih automobila na tržište

Kineska uprava za civilno vazduhoplovstvo (CAAC) objavila je preliminarnu listu prve grupe kompanija koje ispunjavaju uslove za dobijanje dozvole za let civilnih putničkih eVTOL letelica, odnosno električnih vazduhoplova sa mogućnošću vertikalnog poletanja i sletanja, poznatih i kao leteći automobili.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug22.07.2026.12:21
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Kina ubrzava plasman letećih automobila na tržište
Foto: DanieleGay / Shutterstock
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Na listi su četiri kineske kompanije koje bi prve mogle da uvedu ovu tehnologiju u komercijalnu upotrebu.

Četiri kompanije dobile zeleno svetlo

Među odabranima je kompanija Aridž (Aridge), koja posluje u okviru proizvođača električnih vozila Xpeng, dok su na spisku i vodeći kineski proizvođači Ehang, Volant i Autoflight, iza kojeg stoji tehnološki gigant CATL, prenosi portal CnEVPost.

Cilj ove inicijative jeste da se ubrza proces izdavanja dozvola za putničke eVTOL letelice i omogući njihovo što brže komercijalno uvođenje.

Xpeng razvija modularni leteći automobil

Predsednik i izvršni direktor kompanije Xpeng, He Sjaopeng, potvrdio je da se Aridž našao među odabranim kompanijama, navodeći da će tim nastaviti rad na razvoju bezbednih i inovativnih rešenja.

Kompanija trenutno radi na sertifikaciji modularnog letećeg automobila Land Aircraft Carrier, koji predstavlja jedno od najambicioznijih rešenja u ovom sektoru.

Cena ispod 300.000 dolara

Prema ranijim najavama kompanije, cena modela Land Aircraft Carrier trebalo bi da bude manja od dva miliona juana, odnosno oko 294.000 dolara.

He Sjaopeng je još na Sajmu automobila u Pekingu saopštio da je za ovaj model prikupljeno više od 7.000 prednarudžbina, dok je početak serijske proizvodnje planiran tokom 2026. godine.

Ubrzavanjem procesa sertifikacije Kina želi da upravo ove kompanije prve uvedu putničke leteće automobile u redovnu komercijalnu upotrebu.

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Kina leteći automobil

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