Za razliku od prethodnih godina, slobodan apartman danas nije teško pronaći, a svemu tome doprinosi činjenica da je broj apartmana drastično povećan.

Nekada je bilo gotovo nemoguće pronaći slobodan smeštaj tokom Ultra Evropa festivala u Splitu. Građani koji nisu iznajmili svoje apartmane tokom tih dana često su dobijali pozive od rođaka i prijatelja koji su tražili bilo kakav krevet kako bi mogli da provedu tri dana na festivalu elektronske muzike.

Smeštaj ima, ali po paprenim cenama

S druge strane, dugoročni iznajmljivanje apartmana postalo je gotovo nedostupno lokalnim stanovnicima, posebno po cenama koje nisu previsoke. Stoga se danas, prvog dana Ultre, smeštaj može pronaći bez većih poteškoća. Pitanje više nije da li se smeštaj može pronaći, već koliko će gosti morati da plate za njega. 700 evra za stan bez klima uređaja i interneta

Pretraga na Booking-u za period od petka do nedelje otkriva oglase sa veoma visokim cenama, piše Dalmatinski portal. Među njima se ističe stan u samom centru Splita, koji nudi šporet, sudoperu, mikrotalasnu pećnicu i dva stara kreveta, od kojih je jedan sofa na razvlačenje.

Nekada nije bilo kreveta, sada ih ima, ali su preskupi

Iako nema ni klima uređaj ni internet, dve noći koštaju neverovatnih 700 evra. U blizini Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, iznajmljuje se malo bolje opremljen stan za jednu osobu za isti period za 1.080 evra. U Batinama, s druge strane, nudi se stan u kome je očigledno da je živeo tokom zime, a za dve noći jedna osoba će morati da plati 800 evra.

U Rendićevoj ulici u Spinutu, dostupan je opremljen stan po "sniženoj" ceni od 1.450 evra za dve noći, dok je pre popusta bila čak 1.800 evra.

Cene vrtoglavo rastu

Sudeći po trenutnim cenama, ispostavlja se da je u nekim slučajevima isplativije rezervisati hotelski smeštaj nego apartman. Hotel sa tri zvezdice blizu centra grada za dve noći može se naći za 656 evra, dok hotel sa četiri zvezdice košta 590 evra, uključujući doručak. Istovremeno, Matoševa ulica nudi samo osnovni smeštaj sa starijim nameštajem i krevetima za 513 evra po osobi.

Oni koji žele bolje da se snađu mogu pronaći krevet u hostelu u centru grada za oko 260 evra za dve noći ili apartman blizu centra za oko 440 evra. U poređenju sa četvorocifrenim iznosima, takve cene deluju mnogo pristupačnije. Situacija na Airbnb-u nije drugačija, piše Dnevno.hr

Cene smeštaja za dve noći u Splitu kreću se od nešto više od 300 do 3.000 evra. Neki od ovih oglasa će verovatno pronaći goste, ali činjenica da je hotelska soba sa doručkom u nekim slučajevima jeftinija od skromno opremljenog apartmana pokazuje koliko su cene smeštaja vrtoglavo porasle tokom festivalskih dana i koliko su nerealne.

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