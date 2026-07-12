Očekuje se da će međunarodni most Gordi Hau biti otvoren 27. jula, nakon što je američki predsednik odustao od svojih primedbi na projekat, navodi list.

“Neka obe strane imaju mnogo godina uspeha sa ovim divnim novim razvojem!“, objavio je Tramp na svojoj mreži Truth Social povodom ovog projekta.

Most je dugo bio izvor napetosti u odnosima SAD i Kanade, koji su se pogoršali tokom Trampovog drugog mandata, navodi FT.

U februaru je Tramp rekao da neće otvoriti most “sve dok SAD ne dobiju punu nadoknadu“ od Kanade. Trampova objava je tada shvaćena kao odgovor na obnovljene trgovinske veze Otave sa Kinom.

Kasnije se ispostavilo da su milijarderi, vlasnici rivalskog mosta Ambasador, koji već povezuje Kanadu i SAD preko Detroita, donirali milion dolara kampanji Super Pak, koja podržava Trampa.

Podaci objavljeni u februaru pokazali su da je Metju Morun, čija kompanija upravlja mostom koji povezuje Mičigen i Ontario, 16. januara dao milion dolara kompaniji Maga Inc, navodi FT.

Porodica Morun, sa sedištem u Detroitu, dugogodišnji je donator republikanaca, koji se godinama bore da zatvore most Gordi Hau, jer se plaše gubitka prihoda od putarine sa alternativne rute za putovanje između Kanade i SAD, podsetio je list.

Bela kuća i Super Pak negirali su bilo kakvu vezu između donacije i Trampovog protivljenja projektu.

Kanadska vlada je u petak saopštila da su se obe strane složile sa “merama saradnje usmerenim na upravljanje putarinama“, kao i sa osnivanjem 15-godišnjeg fonda za ekonomski razvoj vezan za deo profita od rada mosta.

Kanadski ministar infrastrukture Gregor Robertson rekao je da će otvaranje mosta doneti ekonomske aktivnosti vredne milijarde dolara.

“To će stvoriti nove mogućnosti, ojačati našu ekonomiju i doneti ekonomske koristi sa obe strane granice za generacije koje dolaze“, rekao je on.

Koridor Detroit-Vindzor godišnje opslužuje više od četiri miliona prelaza kamiona, kao i dvosmernu trgovinu vrednu skoro 70 milijardi dolara, pokazuju podaci Regionalne komore Detroita. Most Gordi Hau premošćuje reku Detroit između Vindzora u Ontariju i Detroita u Mičigenu.

Reč je o mostu sa kosim zategama i šest saobraćajnih traka, čiji glavni raspon od 853 metra predstavlja najduži raspon te vrste u Severnoj Americi, a ukupna dužina mosta iznosi približno 2,5 kilometara, navodi FT, piše Tanjug.

Planirana ceremonija svečanog otvaranja u junu je odložena jer je Trampova administracija nastojala da ponovo pregovara o dugogodišnjem sporazumu između Kanade i SAD.

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