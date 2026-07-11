Istovremeno, diplomatski pregovori se nastavljaju, dok američki predsednik Donald Tramp ponovo preti Teheranu, a iransko rukovodstvo obećava osvetu.

Prema diplomatskim izvorima, evropske zemlje proučavaju model po kojem bi brodovi mogli da plaćaju dobrovoljne naknade za plovidbene usluge, ali samo ako je takav sistem u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom i ima podršku Međunarodne pomorske organizacije (IMO), piše Gardijan.

Zamenik britanskog premijera Dejvid Lami upozorio je da bi obavezne naknade za prolaz kroz Ormuski moreuz bile neprihvatljive, ali deo britanske vlade smatra da su dobrovoljne naknade za određene usluge moguće, kao što već postoje u Malajskom moreuzu i Lamanšu.

Oman je već pripremio predlog zasnovan na modelu Malajskog moreuza i ponudio je da njegovi pravni stručnjaci otputuju u Teheran kako bi ga predstavili iranskim vlastima. Iranska državna agencija IRNA objavila je da ministar spoljnih poslova Abas Aragči putuje u subotu u Oman na razgovore o budućem upravljanju Ormuskim moreuzom i bezbednosti plovidbe.

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan rekao je da veruje da bi Iran i Oman mogli da postignu dogovor o ovom pitanju već ovog vikenda. Tramp ponovo preti Iranu

Dok traju diplomatski pokušaji, američki predsednik Donald Tramp ponovo je zaoštrio svoju retoriku. Na društvenim mrežama je napisao da je sporazum o prekidu vatre sa Iranom „završen“, ali da će se pregovori nastaviti.

Nekoliko sati kasnije, izrekao je novu pretnju Teheranu. "Hiljadu raketa je spremno i usmereno ka Islamskoj Republici Iran", napisao je Tramp.

Dodao je da će u slučaju pokušaja atentata na njega, američka vojska "potpuno uništiti sva područja Irana".

Trampove izjave usledile su nakon sahrane bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, tokom koje su se čuli pozivi na atentat na američkog predsednika. Njegov naslednik, Modžtaba Hamnei, u svojoj prvoj javnoj poruci obećao je osvetu za smrt svog oca.

"Osveta je volja našeg naroda i ona će sigurno biti sprovedena", rekao je on.

Iran nastavlja da insistira na kontroli nad moreuzom

Oman, koji kontroliše veći deo plovnog puta kroz Ormuski moreuz, protivi se obaveznim naknadama za prolaz. Katar takođe zauzima sličan stav.

"Davanje Iranu suvereniteta nad moreuzom kršeći međunarodno pomorsko pravo značilo bi da svi postajemo taoci bilo koje radikalne grupe koja odluči da preuzme kontrolu", rekao je Madžed el-Ansari, portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova.

Diplomate upozoravaju da postoje podele unutar iranskog rukovodstva. Neki u Revolucionarnoj gardi smatraju da nakon američkih napada Iran više nije obavezan da poštuje međunarodno pomorsko pravo, dok se drugi zalažu za saradnju i dogovor.

Na sastanku Međunarodne pomorske organizacije u Londonu, države Zaliva i Evrope pokušale su da proguraju rezoluciju kojom bi se osudili iranski napadi na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.

Rezoluciju, međutim, nisu podržale Rusija i Kina, ocenjujući da ignoriše uzroke aktuelne krize.Diplomate smatraju da će budući režim plovidbe kroz Ormuski moreuz biti jedno od ključnih pitanja u nastavku pregovora između Vašingtona i Teherana.

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