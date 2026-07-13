"Mi preuzimamo moreuz. Oni nemaju ništa", rekao je Tramp u telefonskom uključenju u emisiju "Foks end frends" na televiziji Foks njuz.

Američki predsednik je ocenio da je Vašington trebalo da se suoči sa "iranskom pretnjom pre 47 godina".

Tramp je naveo i da su iranski lideri tokom pregovora sa SAD prethodno imali sastanak koji je trajao 11 sati i da je, prema njegovim rečima, "sve bilo dogovoreno", ali da je Teheran kasnije počeo da zahteva izmene.

"Sve je bilo dogovoreno, a onda su počeli da traže promene", rekao je Tramp.

Govoreći o sukobu sa Iranom, američki predsednik je rekao da Iran "dobija udarce" u ratu sa SAD i tvrdio da su iranska mornarica, vazduhoplovstvo i raketne sposobnosti gotovo uništeni.

On je naveo i da su u sukobu stradali "pojedini iranski lideri".

Tramp je tokom vikenda rekao da je prekid vatre sa Iranom "završen", dok su SAD nastavile vazdušne udare na iranske ciljeve. Iranska uprava za Persijski zaliv i Ormuski moreuz saopštila je ranije danas da je prolaz kroz Ormuski moreuz privremeno zatvoren, navodeći kao razlog, kako je rečeno, „nedavne neprijateljske aktivnosti američkih snaga“.

"Zbog nedavnih neprijateljskih aktivnosti američkih snaga, prolazak kroz Ormuski moreuz trenutno nije izvodljiv. Čim se stabilnost i mir ponovo uspostave, svi zahtevi biće razmotreni u skladu sa predviđenim rasporedom, a proces izdavanja dozvola biće nastavljen", navodi se u saopštenju na platformi Iks.

Napominje se da je jedini način za dobijanje dozvole za prolazak putem njihove zvanične internet platforme i pozvala korisnike da prate najnovija obaveštenja.

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