Postavka je osmišljena kao interaktivno iskustvo koje posetiocima približava e-sport kao savremenu sportsku disciplinu, ali i pokazuje kako veštačka inteligencija, virtuelna i proširena realnost, robotika i druge inovacije menjaju način na koji učimo, takmičimo se i stvaramo u oblastima sporta, obrazovanja i kreativnih industrija.

Direktor kompanije „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da potpisivanje ovog ugovora predstavlja važan korak u pripremama za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd.

„Naša tema Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve otvara prostor da predstavimo različite oblike sporta i igre koji oblikuju savremeno društvo, a e-sport je nesumnjivo jedan od njih. Zato nam je važno da u saradnji sa Nacionalnim savezom za e-sport Republike Srbije predstavimo posetiocima kako izgleda budućnost ovog sporta i tehnologija koje ga prate. U Zoni najboljih praksi Savez će kroz svoj paviljon pokazati kako sport, inovacije i digitalne tehnologije zajedno stvaraju nova iskustva i nove mogućnosti. Istovremeno, ovim šaljemo poruku svim učesnicima da se Srbija temeljno priprema za Ekspo 2027 i da je spremna da predstavi najbolje ideje koje odgovaraju temi izložbe“, rekao je Jerinić.

Predsednik Nacionalnog saveza za e-sport Republike Srbije Ognjen Drašković poručio je da je saradnja sa kompanijom „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd značajna prilika da se javnost bolje upozna sa e-sportovima i gejmingom.

„Saradnja sa kompanijom „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd za nas je veoma značajna, jer želimo da što više ljudi u Srbiji upozna e-sport i gejming. E-sport je takmičarski deo gejminga, a gejming je danas jedna od najbrže rastućih i najvrednijih industrija na svetu. U našem paviljonu imaćemo edukativne i interaktivne sadržaje, kao i prostor u kome će deca, roditelji i svi posetioci moći da se upoznaju sa svetom gejminga kroz igru i praktično iskustvo. Posetioce ćemo povesti kroz razvoj gejminga, od prvih igara sedamdesetih godina, preko arkadnih igara i razvoja interneta, pa sve do veštačke inteligencije. Verujemo da će e-sport paviljon biti jedan od najzanimljivijih sadržaja na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd“, rekao je Drašković.

Zona najboljih praksi na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd okupiće organizacije, kompanije i institucije koje kroz inovativne ideje i konkretna rešenja doprinose temi izložbe „Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve“, predstavljajući najsavremenija dostignuća iz različitih oblasti.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a više od 140 potvrđenih međunarodnih učesnica govori u prilog činjenici da će Beograd 2027. godine biti mesto okupljanja sveta kroz igru, sport, muziku, inovacije i razmenu znanja.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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