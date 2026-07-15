EUR EUR 117,01 117,36din 117,72
USD USD 102,57 102,88din 103,19
CAD CAD 72,47 72,69din 72,91
AUD AUD 71,12 71,34din 71,55
GBP GBP 137,29 137,70din 138,12
CHF CHF 126,70 127,09din 127,47
KURSNA LISTA

Expo 2027

Nacionalni savez za e-sport Republike Srbije predstaviće se u Zoni najboljih praksi na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd

Direktor kompanije „EKSPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i predsednik Nacionalnog saveza za e-sport Republike Srbije Ognjen Drašković, potpisali su danas Ugovor o učešću Nacionalnog saveza za e-sport Republike Srbije na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd. Savez će na izložbi učestvovati kao izlagač u Zoni najboljih praksi, gde će kroz svoj paviljon predstaviti koncept koji povezuje e-sport, gejming, phygital sportove i savremene tehnologije. 

Autor:  Nina Stojanović
15.07.2026.16:45
0
Nacionalni savez za e-sport Republike Srbije predstaviće se u Zoni najboljih praksi na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd
Foto: Expo 2027
Turista pokazao račun iz kafića u Splitu - cena kafe iznenadila turiste
Lorevia / Shutterstock
Turista pokazao račun iz kafića u Splitu - cena kafe iznenadila turiste
Prethodna vest
Stan može da bude hladniji i bez klime - temperatura pada i do 7 stepeni, a mnogi tek sada otkrivaju kako
brizmaker / Shutterstock
 Stan može da bude hladniji i bez klime - temperatura pada i do 7 stepeni, a mnogi tek sada otkrivaju kako
Sledeća vest

Postavka je osmišljena kao interaktivno iskustvo koje posetiocima približava e-sport kao savremenu sportsku disciplinu, ali i pokazuje kako veštačka inteligencija, virtuelna i proširena realnost, robotika i druge inovacije menjaju način na koji učimo, takmičimo se i stvaramo u oblastima sporta, obrazovanja i kreativnih industrija.

Ekspo 2027

Direktor kompanije „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da potpisivanje ovog ugovora predstavlja važan korak u pripremama za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd.

„Naša tema Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve otvara prostor da predstavimo različite oblike sporta i igre koji oblikuju savremeno društvo, a e-sport je nesumnjivo jedan od njih. Zato nam je važno da u saradnji sa Nacionalnim savezom za e-sport Republike Srbije predstavimo posetiocima kako izgleda budućnost ovog sporta i tehnologija koje ga prate. U Zoni najboljih praksi Savez će kroz svoj paviljon pokazati kako sport, inovacije i digitalne tehnologije zajedno stvaraju nova iskustva i nove mogućnosti. Istovremeno, ovim šaljemo poruku svim učesnicima da se Srbija temeljno priprema za Ekspo 2027 i da je spremna da predstavi najbolje ideje koje odgovaraju temi izložbe“, rekao je Jerinić.

Ekspo

Predsednik Nacionalnog saveza za e-sport Republike Srbije Ognjen Drašković poručio je da je saradnja sa kompanijom „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd značajna prilika da se javnost bolje upozna sa e-sportovima i gejmingom.

„Saradnja sa kompanijom „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd za nas je veoma značajna, jer želimo da što više ljudi u Srbiji upozna e-sport i gejming. E-sport je takmičarski deo gejminga, a gejming je danas jedna od najbrže rastućih i najvrednijih industrija na svetu. U našem paviljonu imaćemo edukativne i interaktivne sadržaje, kao i prostor u kome će deca, roditelji i svi posetioci moći da se upoznaju sa svetom gejminga kroz igru i praktično iskustvo. Posetioce ćemo povesti kroz razvoj gejminga, od prvih igara sedamdesetih godina, preko arkadnih igara i razvoja interneta, pa sve do veštačke inteligencije. Verujemo da će e-sport paviljon biti jedan od najzanimljivijih sadržaja na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd“, rekao je Drašković.
Zona najboljih praksi na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd okupiće organizacije, kompanije i institucije koje kroz inovativne ideje i konkretna rešenja doprinose temi izložbe „Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve“, predstavljajući najsavremenija dostignuća iz različitih oblasti.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a više od 140 potvrđenih međunarodnih učesnica govori u prilog činjenici da će Beograd 2027. godine biti mesto okupljanja sveta kroz igru, sport, muziku, inovacije i razmenu znanja.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo
 

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

Ekspo Danilo Jerinić Ekspo 2027 Beograd

Povezane vesti

Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd do sada je potpisala više od 30 partnerskih sporazuma sa turističkim agencijama i hotelima iz Srbije
Foto: Siniša Pašalić

Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd do sada je potpisala više od 30 partnerskih sporazuma sa turističkim agencijama i hotelima iz Srbije

13:02 | 0
Ekspo 2027 Beograd predstavljen privredi i turističkom sektoru Rumunije u Temišvaru
Foto: Expo 2027

Ekspo 2027 Beograd predstavljen privredi i turističkom sektoru Rumunije u Temišvaru

16:30 | 0
I Tesla je igrao za čovečanstvo (VIDEO)
FOTO: Printscreen

I Tesla je igrao za čovečanstvo (VIDEO)

09:20 | 0
Dok svet gleda Mundijal, 50.000 volontera angažovano je iza scene: sledeće godine 20.000 Ekspo Plejmejkera dočekuje svet u Beogradu
Foto: Expo 2027

Dok svet gleda Mundijal, 50.000 volontera angažovano je iza scene: sledeće godine 20.000 Ekspo Plejmejkera dočekuje svet u Beogradu

11:27 | 0
Od protokola do međunarodnih paviljona: šta najviše privlači buduće EKSPO Plejmejkere
Foto:Ekspo 2027

Od protokola do međunarodnih paviljona: šta najviše privlači buduće EKSPO Plejmejkere

11:20 | 0
Komentari (0)

Expo 2027

Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd do sada je potpisala više od 30 partnerskih sporazuma sa turističkim agencijama i hotelima iz Srbije
Foto: Siniša Pašalić

Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd do sada je potpisala više od 30 partnerskih sporazuma sa turističkim agencijama i hotelima iz Srbije

13:02 Expo 2027
Kiša nije zaustavila radove - Vučić i Mali obišli Ekspo gradilište
Foto: Siniša Pašalić

Kiša nije zaustavila radove - Vučić i Mali obišli Ekspo gradilište

10:40 Expo 2027
Potpisan Ugovor o saradnji na realizaciji izložbenog paviljona „Srpska kuća” na Ekspo 2027 Beograd
Foto: Dragan Kujundžić

Potpisan Ugovor o saradnji na realizaciji izložbenog paviljona „Srpska kuća” na Ekspo 2027 Beograd

16:49 Expo 2027
Ekspo 2027 Beograd predstavljen privredi i turističkom sektoru Rumunije u Temišvaru
Foto: Expo 2027

Ekspo 2027 Beograd predstavljen privredi i turističkom sektoru Rumunije u Temišvaru

16:30 Expo 2027
I Tesla je igrao za čovečanstvo (VIDEO)
FOTO: Printscreen

I Tesla je igrao za čovečanstvo (VIDEO)

09:20 Expo 2027
Ekspo Plejmejkeri: Prilike koje prepoznajemo
Foto: Ekspo 2027

Ekspo Plejmejkeri: Prilike koje prepoznajemo

15:56 Expo 2027
Expo 2027: Prvi veliki biznis događaj na Ekspu 2027 biće posvećen veštačkoj inteligenciji
Foto: Ekspo 2027

Expo 2027: Prvi veliki biznis događaj na Ekspu 2027 biće posvećen veštačkoj inteligenciji

16:39 Expo 2027
Japanski institut DŽISPRI potpisao Ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd
Foto: Dragan Kujundžić

Japanski institut DŽISPRI potpisao Ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd

20:10 Expo 2027
AI for Good Impact Europe biće održan u Beogradu tokom Ekspa 2027
Foto: Amir Hamzagić

AI for Good Impact Europe biće održan u Beogradu tokom Ekspa 2027

17:18 Expo 2027
Veliko priznanje - Mali: "Srbija sledeće godine domaćin samita 'ITU AI for Good Impact Europe'"
Foto: Instagram/Printscreen/mali_sinisa

Veliko priznanje - Mali: "Srbija sledeće godine domaćin samita 'ITU AI for Good Impact Europe'"

15:24 Expo 2027

Najnovije

Najčitanije

16min

Stan može da bude hladniji i bez klime - temperatura pada i do 7 stepeni, a mnogi tek sada otkrivaju kako

31min

Nacionalni savez za e-sport Republike Srbije predstaviće se u Zoni najboljih praksi na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd

58min

Turista pokazao račun iz kafića u Splitu - cena kafe iznenadila turiste

1H

Tramp dobija svoj zlatnik - Amerika počinje izradu kovanice sa likom predsednika

2H

"Previše se krade" - bivša radnica poznate prodavnice otkrila šta kupci rade u kabinama za presvlačenje

1D

Gde su cene letovanja pale - u ovim mestima apartmani su sada i do 30 odsto jeftiniji nego pre samo nekoliko nedelja

1D

Bez gužve i betona - na samo nekoliko sati od Srbije, Plava laguna oduševljava turiste

1D

"Nisu izlazili iz stana 14 dana" - vlasnici apartmana otkrili mračnu stranu sezone

1D

Dobre vesti za građane - najavljeno povećanje penzija i plata, uskoro stižu detalji

1D

Čovek parkirao besplatno, a ujutru dobio kaznu - tokom noći prefarbali linije oko njegovog automobila

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,36 117,72
USD USD 102,57 102,88 103,19
CAD CAD 72,47 72,69 72,91
AUD AUD 71,12 71,34 71,55
GBP GBP 137,29 137,7 138,12
CHF CHF 126,7 127,09 127,47

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.518,00 €
ETH ETH 1.634,17 €
LTC LTC 39,32 €
DOT DOT 0,75 €
BCH BCH 204,17 €
LINK LINK 7,26 €
BNB BNB 506,72 €
XMR XMR 290,13 €
Powered by CoinGecko API