Bafet doneo istorijsku odluku - posle skoro 20 godina prekinuo partnerstvo sa Fondacijom Bila Gejtsa

Posle gotovo dve decenije saradnje i ukupno 48 milijardi dolara donacija, milijarder je odlučio da prekine partnerstvo sa Fondacijom Bila Gejtsa i ovogodišnje donacije usmeri isključivo ka fondacijama svoje porodice.

Odluka predstavlja kraj jednog od najvećih filantropskih partnerstava u modernoj istoriji.

Fondacija Bila Gejtsa ove godine ostaje bez donacije

Bafet, koji ima 95 godina, ove godine donira ukupno 12 miliona akcija klase B kompanije Berkshire Hathaway, vrednih nešto manje od šest milijardi dolara.

Za razliku od prethodnih 19 godina, među primaocima donacije više nije Fondacija Bila Gejtsa.

Umesto toga, kompletan iznos biće raspoređen fondacijama koje vode članovi njegove porodice.

Bogatstvo od 140 milijardi dolara biće raspodeljeno do 2034.

Najveći deo ovogodišnje donacije, odnosno devet miliona akcija, vrednih oko 4,5 milijardi dolara, namenjen je Fondaciji Suzan Tompson Bafet, koja nosi ime njegove pokojne supruge.

Po milion akcija dobiće i Fondacija Hauard G. Bafet, Fondacija NoVo i Fondacija Šervud, kojima upravljaju njegova deca.

Istovremeno, Bafet je saopštio da će celokupan preostali udeo u Berkshire Hathaway-u, čija se vrednost procenjuje na oko 140 milijardi dolara, biti doniran porodičnim fondacijama najkasnije do 31. decembra 2034. godine.

„Smrtnost je nepredvidiva, ali moje preostale akcije biće donirane četirima fondacijama do kraja 2034. godine“, naveo je Bafet.

Kraj saradnje posle skoro dve decenije

Od 2006. godine Fondacija Bila Gejtsa bila je najveći pojedinačni primalac Bafetovih donacija.

Samo prošle godine milijarder je toj fondaciji poklonio 9,4 miliona akcija Berkshire Hathaway-a, vrednih oko 4,6 milijardi dolara.

Tokom gotovo dve decenije ukupna vrednost njegovih donacija Fondaciji Gejts dostigla je oko 48 milijardi dolara.

Odnosi Bafeta i Gejtsa poslednjih godina zahladneli

Američki mediji navode da su odnosi između Vorena Bafeta i Bila Gejtsa poslednjih godina postali znatno hladniji.

Kao mogući razlozi pominju se razvod Bila Gejtsa i Melinde Frenč Gejts 2021. godine, ali i kontroverze koje su pratile Gejtsove ranije kontakte sa osuđenim finansijerom Džefrijem Epštajnom.

Iako Bafet nije javno naveo razloge za promenu svoje filantropske strategije, činjenica da Fondacija Bila Gejtsa prvi put posle skoro dve decenije nije među primaocima njegove donacije predstavlja jednu od najvećih promena u njegovom humanitarnom radu, piše Blic Biznis.

Odluka istovremeno potvrđuje da će najveći deo njegovog bogatstva u narednim godinama ostati pod upravljanjem fondacija koje vode članovi njegove porodice.

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