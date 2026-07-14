Povraćaj je ozbiljno pogodio savezni budžet, dok Vašington priprema novi talas carina ključnim trgovinskim partnerima.

Prema podacima Ministarstva finansija SAD, od početka fiskalne godine u oktobru 2025. isplaćeno je 81 milijarda dolara povraćaja carina, dok je u istom periodu godinu ranije vraćeno samo pet milijardi dolara, navodi Gardijan.

Zvaničnik Ministarstva finansija rekao je da je nagli porast gotovo u potpunosti posledica odluke Vrhovnog suda, a većina povraćaja isplaćena je u maju i junu. Nakon povratka u Belu kuću, Tramp je predstavio carine kao ključni deo svoje ekonomske politike, tvrdeći da će to vratiti proizvodnju u SAD, poboljšati trgovinske sporazume i smanjiti budžetski deficit.

Ali najnoviji podaci pokazuju da se deficit ponovo širi. U prvih devet meseci fiskalne godine, dostigao je 1,367 biliona dolara, što je oko dva procenta više nego godinu dana ranije.

Istovremeno, otplate kamata na nacionalni dug prvi put su premašile milijardu dolara, što je povećanje od 14 procenata, dok su vojni izdaci porasli za pet procenata zbog sukoba na Bliskom istoku.

Uprkos sudskoj presudi, Bela kuća priprema novi paket tarifa. Trenutna privremena globalna tarifa od 10 procenata ističe 24. jula, a administracija planira nove namete zbog, kako navodi, nedovoljnog sprovođenja zakona protiv prisilnog rada i prekomernih kapaciteta u nekim zemljama.

Očekuje se da će nove tarife biti između 10 i 12,5 procenata i mogle bi da obuhvate Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan, Indiju, Tajvan i Kinu.

SAD su takođe pretile da će uvesti tarife od 25 procenata na robu iz Brazila. Tramp je prošlog meseca dodatno pooštrio svoju retoriku prema Evropi, preteći tarifama od 100 procenata zemljama koje uvode ili zadržavaju poreze velikim američkim tehnološkim kompanijama.

Takav porez već primenjuju Velika Britanija, Francuska, Španija i Italija, dok ga nekoliko drugih članica Evropske unije razmatra. Svaka zemlja koja uvede takav porez odmah će se suočiti sa 100-postotnim carinama na svu robu koju izvozi u SAD, piše tportal.

"Ove carine će imati prednost nad svim postojećim trgovinskim sporazumima, bez obzira na to da li su već potpisani ili ne", rekao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

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