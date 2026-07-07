Švajcarska kompanija Energy Vault provela je godine promovišući neobičnu ideju skladištenja viška električne energije pomoću podizanja teških blokova, koji bi potom proizvodili struju slobodnim padom u trenucima visoke potražnje.



Iako je ovaj koncept u početku nailazio na oštru skepsu stručne javnosti, ideja je uspešno materijalizovana u kineskom gradu Rudongu, u provinciji Đangsu. Tamo je podignut masivni toranj visok 148 metara koji funkcioniše kao energetska podrška obližnjem vetro-parku.

Džinovski betonski soliter menja litijumske baterije

Ovaj nesvakidašnji objekat koristi višak proizvedene struje iz vetra za pokretanje motora koji podižu blokove teške 35 tona prema vrhu građevine. Ovi blokovi su izliveni od recikliranog betona i različitog industrijskog otpada, što celom projektu daje dodatnu ekološku vrednost. Kada potražnja za električnom energijom na mreži naglo skoči, blokovi se kontrolisano spuštaju ka tlu, pokrećući generatore koji mehaničku energiju ponovo pretvaraju u struju i šalju je u sistem.



Kapacitet ovog gravitacionog postrojenja iznosi 100 megavat-časova, a toranj može da isporuči snagu od 25 megavata u kontinuitetu tokom četiri sata. Ciljana efikasnost celog ciklusa podizanja i spuštanja prelazi 80%. Najveća prednost u poređenju sa klasičnim baterijskim sistemima ogleda se u radnom veku od čak 35 godina. Tokom tog vremena skladišni medijum ne trpi nikakvu hemijsku degradaciju niti gubi kapacitet tokom stajanja.

Planovi i prednost nad hidroelektranama

Izgradnju i kompletno finansiranje ovog pionirskog poduhvata preuzela je domaća korporacija China Tianying. Objekat je zvanično povezan na kinesku nacionalnu elektromrežu u decembru 2023. godine. Uspeh ovog projekta otvorio je vrata za masovnu primenu ove tehnologije, pa je širom Kine već planirana izgradnja još devet sličnih objekata koji će zajedno obezbediti kapacitet veći od 3,7 gigavat-časova skladišne energije.



Za razliku od tradicionalnih reverzibilnih hidroelektrana koje zahtevaju specifičan planinski reljef i ogromne količine vode, gravitacioni tornjevi mogu se nesmetano graditi na bilo kom ravnom terenu, što drastično olakšava njihovu integraciju uz postojeće solarne i vetro-parkove, zaključuje BoingBoing.



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